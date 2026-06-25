Un grup criminal organizat a comis cel puțin 12 infracțiuni, cauzând un prejudiciu de peste 662 000 de lei.

Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unei tinere de 23 de ani, originară din Ucraina și domiciliată în or. Tiraspol, găsită vinovată de comiterea a 12 episoade de escrocherie.

Instanța de judecată i-a stabilit pedeapsa de 6 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei, amendă de 9 000 unități convenționale (450 000 lei) și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita activități de gestionare bunurilor pe un termen de 5 ani.

Potrivit probelor, inculpata a făcut parte dintr-un grup criminal organizat specializat în escrocherii prin care erau sustrase mijloace bănești din conturile bancare ale cetățenilor Republicii Moldova. În perioada septembrie – octombrie 2025, gruparea a comis cel puțin 12 infracțiuni, cauzând un prejudiciu de peste 662 000 de lei, informează procuratura.md

Schema infracțională era bine organizată, membrii grupului având roluri clar stabilite: identificau victimele, le contactau telefonic, le induceau în eroare și obțineau acces la telefoanele mobile și aplicațiile bancare, după care efectuau retrageri frauduloase de bani prin bancomate.

Pentru a câștiga încrederea victimelor, aceștia se prezentau drept angajați ai companiilor de telecomunicații sau ai unor bănci, invocând diverse pretexte false, precum trecerea rețelelor mobile de la tehnologia 4G la 5G, actualizări de telefon, instalarea unor aplicații obligatorii, rambursări de sume sau presupuse tranzacții suspecte efectuate din conturile bancare.

În unele cazuri, victimele erau determinate să instaleze aplicații sau fișiere transmise prin WhatsApp, prezentate drept actualizări tehnice. În realitate, acestea conțineau programe malițioase care permiteau controlul telefonului și accesul la aplicațiile bancare, parole și coduri de autentificare.

O parte din mijloacele financiare obținute era retrasă în numerar de către inculpată de la bancomatele diferitelor bănci din țară, cu scopul de a face mai dificilă identificarea traseului banilor.

Deși domicilia în or. Tiraspol, aceasta se deplasa zilnic în mun. Chișinău, unde efectua operațiunile folosind carduri bancare, cartele SIM și datele de acces primite de la membrii grupului infracțional. Acestea, împreună cu instrucțiunile privind sumele ce urmau a fi ridicate, erau transmise prin diverse metode, inclusiv online, prin taxi sau prin ascunzișuri.

După retragerea sumelor de bani, inculpata revenea în or. Tiraspol și le transmitea unor persoane indicate, conform instrucțiunilor primite, primind săptămânal o remunerație de 2 – 4% din sumele retrase în acea perioadă.

În ședința de judecată, inculpata și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, exprimând regret față de cele comise.

După executarea pedepsei, aceasta urmează a fi expulzată de pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, instanța a dispus încasarea din contul inculpatei, în beneficiul celor 12 persoane vătămate, a prejudiciului material în cuantumul stabilit de instanță.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, inculpata beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Sentința poate fi contestată în condițiile legii.