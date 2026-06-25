Unul din polițiștii care au decedat, în gravul accident de lângă Sângerei, era din Hăsnășenii Mari

Subofițerul Mihai Chiriac, unul din cei doi polițiști care au decedat în urma accidentului cumplit din apropierea orașului Sângerei, era originar din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Acesta a lăsat fără tată un copil care, o zi după tragedie a împlinit un anișor.

Până a deveni polițist, Mihai, în vârstă de 29 de ani, a lucrat carabinier, dar iubea foarte mult tehnica. Celălat polițist, subofițerul Nicolae Drăgan, avea 25 de ani și era din satul Fundurii vechi raionul Glodeni.

Vă reamintim că, doi polițiști de patrulare au decedat după ce au fost loviți violent de un Volkswagen. Impactul s-a produs marți, 23 iunie, pe traseul R 6, în satul Grigorăuca. Oamenii legii se aflau pe acostament în timpul impactului, în afara autospecialei de serviciu care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate.