Încă 1.000.000 de lei „adjudecațt” de escroci

De către
OdN
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 În ultimele 48 de ore, Poliția a înregistrat un caz de fraudă telefonică, iar alte șase cazuri, comise anterior, au fost raportate de victime abia acum. Prejudiciul total depășește un milion de lei.
 Datorită vigilenței cetățenilor, 440 de tentative de escrocherie au fost dejucate, fiind astfel prevenite pierderile financiare.
Recomandările Poliției
*Nu transmiteți bani sau bunuri persoanelor necunoscute.
*Verificați orice solicitare suspectă, contactând direct banca sau Poliția.
*Nu divulgați date personale și nu oferiți bani în urma unor apeluri telefonice neverificate.
Rețineți: Nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită datele personale prin telefon. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați convorbirea și anunțați imediat Poliția.
Fiți vigilenți! O verificare de câteva minute vă poate proteja economiile

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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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