Izvorul din centrul municipiului Soroca v-a fi renovat din bani publici

Aflat într-o stare deplorabilă, izvorul din centrul municipiului Soroca, de pe strada Bănulescu-Bodoni, intersecție cu strada Tinereții (fosta fabrică de bere) v-a fi renovat complet.

Bani pentru lucrările de renovare a izvorului, care este o sursă de apă potabilă nu doar pentru locuitorii din preajmă vor fi alocați din bugetul municipal. Proiectul va include curățarea, repararea și amenajarea întregii zone în care se află izvorul, inclusiv curățarea sursei de apă și renovarea cu piatră naturală. (SURSA: Serviciul de presă al primăriei Soroca)