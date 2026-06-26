„România anexează Moldova”. Mobilizare propagandistică după adoptarea TACITĂ a unui proiect inițiat de partidul pro-rus al Dianei Șoșoacă

Adoptarea tacită de către Camera Deputaților a Parlamentului de la București a unui proiect de lege inițiat de partidul S.O.S. România, care „decide Unirea României cu Republica Moldova”, a generat un val coordonat de mesaje alarmiste cu scop de propagandă în spațiul informațional moldovenesc. Canale de Telegram pro-ruse și politicieni din opoziție, în frunte cu Igor Dodon, Bogdan Țîrdea sau Ion Ceban, au sugerat că Parlamentul României a aprobat oficial anexarea R. Moldova. În realitate, adoptarea tacită este doar un mecanism procedural, nu presupune un vot al deputaților și nu înseamnă că proiectul beneficiază de susținere politică sau că va deveni automat lege. Soarta proiectului va fi decisă de Senatul României, care este forul decizional în acest caz. Experții apreciază proiectul ca o diversiune propagandistică care nu are nimic în comun cu idealul unionist.

La 24 iunie, în Camera Deputaților din România s-a anunțat că propunerea legislativă depusă de parlamentarii S.O.S. România privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptată tacit. Acest proiect de lege se consideră adoptat tacit deoarece nu a fost dezbătut în plenul Camerei Deputaților în termenul prevăzut de lege.

Proiectul inițiat de parlamentarii partidului S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă, politiciană cunoscută pentru retorica sa pro-Kremlin, conține doar patru articole. Acestea prevăd că Parlamentul României „reafirmă atașamentul față de prevederile Actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa (CSCE) de la Helsinki, care permite modificarea frontierelor pe cale pașnică și diplomatică” și „decide Unirea României cu Republica Moldova”. Potrivit proiectului de lege, Guvernul României ar urma să înceapă „de urgență, imediat, negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii”.

Conținutul proiectului de lege inițiat de S.O.S. România

Presa din România scrie că inițiativa legislativă a fost depusă în Parlament de partidul Dianei Șoșoacă pe 14 aprilie și a primit un punct de vedere negativ din partea Guvernului. De asemenea, Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaților au emis avize negative. Proiectul avea un termen legal de dezbatere de 45 de zile, care a expirat pe 19 iunie 2026. Deoarece deputații nu au reușit să-l examineze în acest interval, conform prevederilor legale din România, proiectul de lege se consideră „adoptat tacit” de prima cameră sesizată și se trimite automat la Senat, care reprezintă forul decizional.

Ce înseamnă adoptarea tacită?

Acesta este un mecanism procedural prevăzut de Constituția României, care intervine atunci când o cameră parlamentară nu dezbate și nu votează un proiect de lege în termenul legal stabilit de 45 de zile (legi obișnuite) sau de 60 de zile (coduri și legi complexe). În astfel de situații, proiectul este considerat adoptat automat de prima cameră sesizată și este transmis forului decizional (Senatul). Adoptarea tacită nu presupune un vot efectiv al deputaților și nu înseamnă că proiectul beneficiază de susținere politică sau că va deveni automat lege. În practică, numeroase proiecte adoptate tacit sunt ulterior respinse de Senat sau nu ajung niciodată să producă efecte juridice.

Val de reacții cu context lipsă

În doar câteva ore de la anunțul din Parlamentul României, mai mulți politicieni pro-ruși, canale de Telegram anonime și entități pro-Kremlin au publicat mesaje preponderent în limba rusă în care au prezentat adoptarea tacită drept un vot deliberat și unanim pentru anexarea R. Moldova, omițând caracterul strict procedural al mecanismului.

Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a calificat rapid demersul drept o tentativă de „anexare teritorială a R. Moldova”. „Autoritățile de la București – Camera Deputaților – au admis oficial să inițieze procedurile necesare pentru a pregăti anexarea teritorială a Republicii Moldova, așa-zisa Unire. Este regretabil că politicienii din România au lansat o astfel de politică imperialistă, care riscă să certe ambele țări. Și este rușinos că politicienii de la conducerea Moldovei tac sau aprobă tacit expansionismul teritorial românesc”, a scris Dodon pe rețelele sociale. Tot el afirmă că dacă PAS nu respinge public „unirea”, înseamnă că „trădează interesele naționale ale țării noastre și servește interese străine”.

Declarațiile au fost preluate rapid de site-ul PSRM, canalul de Telegram Index, Telegraph Moldova și al lui Bogdan Țîrdea, paginile de Facebook Аргументы и Факты в Молдове și Рупор Молдовы. Dodon a fost citat și de agențiile statale de propagandă din Rusia, precum Ria Novosti sau Sputnik Moldova.

Cu o reacție imediată și vehementă a venit și primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională, care are interdicție de a intra în spațiul Schengen, după ce a fost declarat persoană indezirabilă de România din motive de siguranță națională.

„R. Moldova este o țară independentă și suverană. Condamnăm orice tentativă de atentare asupra valorilor consfințite în Constituția țării noastre. Respectarea statului de drept și a voinței cetățenilor este fundamentală pentru viitorul țării”, a scris Ceban pe Facebook și Telegram, fără a indica expres proiectul adoptat tacit de Camera Deputaților din România. Afirmațiile au fost preluate de mai multe canale de Telegram, printre care Index și cel al lui Bogdan Țîrdea.

Promovare intensă pe canale de propagandă și conturi anonime

Canalul de Telegram al lui Țîrdea și cel al publicației Аргументы и факты в Молдове au tradus și distribuit în limba rusă textul integral al celor 4 articole din proiectul de lege inițiat de S.O.S. România.

Ulterior, o întreagă mașinărie de propagandă de pe Telegram a preluat narațiunea, distribuind informații aproape identice, în special în limba rusă. Printre canalele care au promovat intens mesajele se numără ТСВ Приднестровье, KP Moldova, Гений Карпат, Смуглянка, WTF Moldova, Valeriu Ostalep, Salut Moldova, Morari News, МЯСОРУБКА NEWS, ТРИКОЛОР НАД ДНЕСТРОМ sau Gagauznews.

Informația despre proiectul vizat, tot în limba rusă, a fost promovată pe Facebook de conturi anonime și politicieni din opoziție, printre care deputatul comunist Adrian Domentiuc sau fostul deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, Ivan Burgudji. Mesaje similare au fost amplificate și de canale anonime de TikTok.

Politolog român: „O neglijență care poate fi speculată de adversarii României și ai Moldovei”

Politologul român Cristian Pârvulescu a explicat pentru Tv8.md că adoptarea tacită nu înseamnă că proiectul a fost votat efectiv de deputați. Potrivit analistului, proiectul ar fi fost neglijat pe fondul crizei politice de la București, iar situația poate fi folosită de cei care vor să prezinte România drept un stat cu interese „imperialiste”.

„Nu există, din punctul meu de vedere, niciun fel de subtext, nu există niciun fel de intenție ascunsă, ci există mai degrabă o neglijență care poate fi speculată de adversarii României și ai Moldovei, cei care vor să demonstreze că România are interese, în mod clar, imperialiste. Trebuie totuși să vedem cine este inițiatorul. Doamna Șoșoacă e inițiatoare, una din susținătoarele deschise ale președintelui Putin. Există aici, evident, o contradicție între sentimentele sale clare pro-Putin manifestate la summitul de la Sankt Petersburg de acum câteva săptămâni și o lege care ar părea să fie anti-rusească. Nu este. România nu va încălca tratatele internaționale. Este doar o nefericită eroare de calendar”, susține Cristian Pârvulescu.

Deputat român: „O diversiune rusească ieftină marca Diana Șoșoacă – SOS”

Deputatul român Daniel Gheorghe susține că inițiativa nu are nicio legătură cu idealul unionist și o califică drept „o diversiune rusească ieftină”.

„Nu mergeți după fentă. Așa zisul “proiect de lege privind unirea României cu R. Moldova” nu are nimic de-a face cu idealul nostru fundamental, este doar o diversiune rusească ieftină marca Diana Șoșoacă – SOS”, a scris deputatul pe Facebook. Daniel Gheorghe consideră că scopul real al proiectului este de a crea confuzie și de a compromite ideea unionistă.

Iar fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean, consideră că inițiativa are zero șanse de reușită și a fost creată exclusiv pentru a „produce vâlvă și scandal”. El explică că Unirea nu se produce printr-o lege în Parlament, ci printr-un șir lung de proceduri la nivel internațional care se validează prin referendumuri, iar legea vine la final pentru a consfinți cele decise.

Analist: o „operațiune politică specială” în interesul Rusiei

Analistul politic Mihai Isac consideră că proiectul promovat de S.O.S. România nu este un demers legislativ serios, ci o inițiativă care ajunge să servească, în primul rând, intereselor Rusiei.

„Există inițiative legislative inițiate pentru a deveni legi și operațiuni politice speciale menite să servească intereselor Federației Ruse. Proiectul privind Unirea, promovat de partidul condus de Diana Șoșoacă, aparține celei de-a doua categorii”, remarcă Mihai Isac într-un material pentru Deschide.md.

El susține că pentru a înțelege cum funcționează dezinformarea în epoca războiului hibrid, acest incident nu trebuie privit ca un eveniment izolat, ci ca o acțiune integrată: „Ținta nu este doar idealul Unirii. Ținta este încrederea în România, în UE și în instituțiile democratice ale R. Moldova. Putem afirma că această acțiune concretă a fost coordonată direct de Moscova? Ar fi neprofesionist să ignorăm realitatea. Vorbim de aceiași actori se întâlnesc la forumul lui Putin, repetă mesaje compatibile cu propaganda Kremlinului, iar provocarea de la București este imediat exploatabilă de forțele care atacă orientarea europeană a R. Moldova”.

Analistul subliniază că reacția fulgerătoare și perfect sincronizată a politicienilor Igor Dodon și Ion Ceban demonstrează o unitate de acțiune greu de contestat: „Coordonarea modernă nu presupune întotdeauna o fotografie cu participanții în jurul aceleiași mese. Uneori este suficientă distribuirea rolurilor. Mai exact unul aprinde fitilul, altul strigă că arde casa, iar propaganda filmează incendiul”.

Cine este Diana Șoșoacă și de ce partidul S.O.S. România e considerat extremist?

Proiectul de lege privind Unirea României cu R. Moldova a fost inițiat de parlamentari ai partidului S.O.S. România, condus de eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă. Formațiunea este descrisă de numeroși analiști politici, profesori și publicații drept un partid politic de extremă dreaptă și naționalist populist, cunoscut pentru retorica sa eurosceptică, conspiraționistă și pro-rusă. Atât formațiunea, cât și Șoșoacă s-au remarcat în ultimii ani prin discursuri și acțiuni anti-UE, anti-NATO, promovarea unor teorii conspiraționiste și poziții care coincid frecvent cu narațiunile promovate de Federația Rusă.

Diana Șoșoacă a rupt drapelul UE de Ziua Europei. În aceeași zi a mers la recepția Ambasadei Rusiei la București

Politiciana a generat în repetate rânduri controverse prin declarații și acțiuni favorabile pozițiilor Kremlinului, inclusiv prin repetate vizite la Ambasada Rusiei la București. În februarie 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, Șoșoacă și alți parlamentari au depus la Ambasada Federației Ruse la București un memorandum prin care solicitau neutralitatea României și încetarea sprijinului acordat Ucrainei.

În iunie 2026, Diana Șoșoacă a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde a susținut poziții critice la adresa UE și a sprijinului occidental pentru Ucraina. Tot la forumul de la Sankt Petersburg, Șoșoacă s-a întâlnit cu lideri și politicieni din R. Moldova pro-ruși, inclusiv Marina Tauber, fosta vicepreședintă a fostului partid Șor, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare și dată în căutare internațională, dar și cu Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul privind frauda bancară.

Șoșoacă a fost vizată și în câteva materiale ale Stopfals.md, în care portalul nostru a dezmințit afirmații ale politicienei despre vaccinare, tancuri care „traversează” Moldova sau reglementarea căsătoriilor între persoane de același sex și dreptul lor de adopție a copiilor.

Victoria Borodin, Stopfals.md