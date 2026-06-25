Doi elevi din municipiul Soroca și un elev din orașul Drochia au obținut media generală 10 la examenul național de bacalaureat 2026

De către
OdN
-
0
68
  41 de instituții de învățământ din Republica Moldova au elevi care obținut media generală 10 la examenul național de bacalaureat 2026. Potrivit rezultatelor preliminare, cei mai mulți elevi sunt din Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău (12 elevi), Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” (7 elevi) și Liceul Teoretic Republican „Aristotel” (5 elevi).
  Astfel, 85 de absolvenți au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, comparativ cu 73 în 2025 și 47 în 2024. Cele mai multe rezultate de excepție au fost înregistrate în municipiul Chișinău, unde 66 de absolvenți au încheiat examenul cu media maximă. Totodată, performanțe remarcabile au fost înregistrate și în instituții din: municipiul Ungheni, cu 4 absolvenți; raionul Strășeni, cu 3 absolvenți; municipiul Bălți, cu 2 absolvenți; municipiul Hîncești, cu 2 absolvenți; municipiul Orhei, cu 2 absolvenți; municipiul Soroca, cu 2 absolvenți; orașul Sîngerei, cu 2 absolvenți; raionul Cahul, cu 1 absolvent; orașul Drochia, cu 1 absolvent.
  Rezultatele sunt preliminare și vor fi actualizate după finalizarea procesului de examinare a contestațiilor.

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentTragedie la Soroca: O fată de 13 ani și-a pierdut viața în apele iazului „Ivancea”
Articolul următorOrașele Drochia și Florești au găzduit ateliere în cadrul Programului de instruire organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord.
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.