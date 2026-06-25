Doi elevi din municipiul Soroca și un elev din orașul Drochia au obținut media generală 10 la examenul național de bacalaureat 2026

41 de instituții de învățământ din Republica Moldova au elevi care obținut media generală 10 la examenul național de bacalaureat 2026. Potrivit rezultatelor preliminare, cei mai mulți elevi sunt din Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău (12 elevi), Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” (7 elevi) și Liceul Teoretic Republican „Aristotel” (5 elevi).

Astfel, 85 de absolvenți au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, comparativ cu 73 în 2025 și 47 în 2024. Cele mai multe rezultate de excepție au fost înregistrate în municipiul Chișinău, unde 66 de absolvenți au încheiat examenul cu media maximă. Totodată, performanțe remarcabile au fost înregistrate și în instituții din: municipiul Ungheni, cu 4 absolvenți; raionul Strășeni, cu 3 absolvenți; municipiul Bălți, cu 2 absolvenți; municipiul Hîncești, cu 2 absolvenți; municipiul Orhei, cu 2 absolvenți; municipiul Soroca, cu 2 absolvenți; orașul Sîngerei, cu 2 absolvenți; raionul Cahul, cu 1 absolvent; orașul Drochia, cu 1 absolvent.