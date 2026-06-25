Tragedie la Soroca: O fată de 13 ani și-a pierdut viața în apele iazului „Ivancea”

De către
Dorina Cioca
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Astăzi, în după-amiaza zilei o fată de 13 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în iazul „Ivancea”.

Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:54. Din primele date, minora a intrat în apă pentru a înota, însă la scurt timp a început să se înece.

La fața locului au intervenit angajații Unității de Salvatori și Direcția Situații Excepționale Soroca, care au început imediat operațiunea de căutare și salvare. Copila a fost găsită și extrasă din apă, însă, din nefericire, medicii au constatat decesul acesteia.

Potrivit informațiilor preliminare, fata se afla la iaz împreună cu fratele său mai mic, fără supravegherea unui adult.

În urma acestui caz tragic, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește părinților și persoanelor care au în grijă copii să nu le permită aflarea în apropierea bazinelor acvatice fără supraveghere. Salvatorii recomandă alegerea doar a locurilor special amenajate pentru scăldat și respectarea tuturor regulilor de siguranță pe apă.

Specialiștii atenționează că minorii pot ajunge în pericol în doar câteva clipe, iar lipsa supravegherii poate avea consecințe grave. Părinții sunt îndemnați să discute cu copiii despre riscurile scăldatului în locuri nesupravegheate și să evite lăsarea acestora singuri în apropierea râurilor, lacurilor sau iazurilor.

Datele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență arată că, de la începutul anului 2026, 25 de persoane și-au pierdut viața în bazinele acvatice din Republica Moldova. Dintre acestea, trei au fost copii.


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Dorina Cioca
Dorina Cioca

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