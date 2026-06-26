Soroca o plânge pe Anastasia, fata de 13 ani înecată în iazul „Ivancenco”: Mesajele dureroase ale dirigintei și fratelui

Moartea Anastasiei Mîțu, fata de 13 ani care s-a înecat în iazul „Ivancenco” din Soroca, a lăsat în urmă o familie distrusă de durere și o comunitate școlară profund îndurerată. Diriginta, colegii, părinții și fratele copilei au transmis mesaje emoționante în memoria adolescentei, descrisă drept un copil inocent, sufletist și iubitor.

Din primele informații, minora a intrat în apă pentru a înota, însă, la scurt timp, a început să se înece. La fața locului au intervenit angajații Unității de Salvatori și ai Direcției Situații Excepționale Soroca, care au început operațiunea de căutare și salvare. Vestea morții copilei a provocat o durere profundă în rândul colegilor și profesorilor. Diriginta, elevii și Comitetul de părinți al clasei în care a învățat Anastasia au transmis familiei următorul mesaj:

„Cu inimile copleșite de durere, colectivul clasei, diriginta ,elevii și părinții, transmitem cele mai sincere și profunde condoleanțe familiei îndurerate, pentru pierderea fulgerătoare a scumpei fiice, Anastasia Mîțu. Plecarea ei atât de timpurie a lăsat un gol imens în sufletele colegilor, profesorilor și părinților care au cunoscut-o. Ne este greu să găsim cuvinte care să poată alina o asemenea suferință, însă dorim să știți că suntem alături de dumneavoastră în aceste clipe cumplite, împărtășind durerea și neputința pe care o simțim cu toții. Anastasia va rămâne mereu în amintirea colegilor săi ca un copil inocent, sufletist și mărinimos, iar amintirea ei va dăinui în inimile celor care au cunoscut-o. Dumnezeu să o odihnească în pace și să vă dăruiască putere, răbdare și mângâiere pentru a putea trece prin această încercare nemărginit de grea din viața familiei dumneavoastră.

Cu profundă compasiune și respect,

Colegii de clasă ai Anastasiei, diriginta și Comitetul de părinți, ai clasei in care a învățat Anastasia.

Dumnezeu să o ierte și să-i fie țărâna ușoară„. Mesajul a primit pe rețelele de socializare zeci de comentarii de compasiune.

Colegii și profesorii spun că plecarea prematură a Anastasiei a lăsat un gol imens în comunitatea școlară. În mesajul de condoleanțe, copila este descrisă ca fiind inocentă, sufletistă și generoasă, iar memoria ei va rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o.

Un mesaj sfâșietor a fost publicat și de fratele Anastasiei. Acesta și-a luat rămas-bun de la sora sa, mărturisind că familia o va iubi în continuare și o va păstra mereu în inimă:

„Oameni buni, aceasta este fata de 13 ani din Soroca care s-a înecat in iazul Ivancenco, ea este sora mea, Dumnezeu s-o ierte și să te odihnești în pace și liniște! Mama, eu și toti o să te iubim, ai fost în inima noastră și vei fi, te iubesc și o să te iubesc în continuare, ai fost o fată foarte frumoasa și iubitoare”.

Mesajul fratelui arată dimensiunea umană a tragediei și durerea unei familii care și-a pierdut fulgerător copilul.

În urma acestui caz, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le reamintește părinților și persoanelor care au în grijă copii să nu le permită minorilor să se afle în apropierea bazinelor acvatice fără supraveghere.

Salvatorii recomandă ca scăldatul să fie practicat doar în locuri special amenajate și în care sunt respectate regulile de siguranță. Minorii pot ajunge în pericol în doar câteva clipe, iar lipsa supravegherii poate avea consecințe tragice.

Părinții sunt îndemnați să discute cu copiii despre riscurile scăldatului în locuri nesupravegheate și să nu-i lase singuri în apropierea râurilor, lacurilor sau iazurilor. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului 2026, 25 de persoane și-au pierdut viața în bazinele acvatice din Republica Moldova. Trei dintre victime au fost copii.

Moartea Anastasiei lasă în urmă nu doar durerea unei familii și a colegilor săi, ci și un nou avertisment privind riscurile la care sunt expuși copiii în apropierea bazinelor acvatice. Dumnezeu să o odihnească în pace.