Start festival-concurs „Trandafir de pe Cetate”

S-a dat startul Festivalului-Concurs Televizat „Trandafir de pe Cetate”. Evenimentul a reunit 13 participanți care vor urca pe scenă pentru a-și demonstra talentul și pasiunea pentru muzică. Printre concurenți se regăsește și vicepreședintele raionului Soroca, Iurie Tănase, care participă alături de ceilalți concurenți în această ediție a festivalului.

Evenimentul va reuni interpreți de folclor din municipiul și raionul Soroca, dar și din alte localități ale Republicii Moldova, oferind publicului un adevărat spectacol al tradițiilor, cântecului popular și valorilor autentice ale neamului.

Iar mai târziu, la ora 18:00, sorocenii sunt invitați la Cetate. Acolo, va avea loc Gala Laureaților a Festivalului-Concurs „Trandafir de pe Cetate”, cu participarea unei invitate speciale – Mariana Dobzeu.