Familiile polițiștilor decedați la datorie au primit câte 1.000.000 de lei, din partea statului

Printr-o decizie a Guvernului, familiile celor doi polițiști decedați ieri la Sângerei, în urma unui grav accident produs în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, vor primi un ajutor material unic în valoare de un milion de lei fiecare.

Vă reamintim că, doi polițiști de patrulare au decedat după ce au fost loviți violent de un Volkswagen. Impactul s-a produs marți, 23 iunie, pe traseul R 6, în satul Grigorăuca. Oamenii legii se aflau pe acostament în timpul impactului, în afara autospecialei de serviciu care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate. La fața locului s-a deplasat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a anunțat că șoferul aflat la volanul automobilului care i-a lovit pe cei doi polițiști a declarat că ar fi adormit la volan.