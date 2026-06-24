Prin Decret prezidențial, fostului director adjunct SIS, Alexandru Balan, i s-a retras cetățenia Republicii Moldova

De către
OdN
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   Președinta Maia Sandu a semnat decretul în conformitate cu care fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Balan, acuzat de trădare de patrie, dar inclus într-un schimb de deținuți cu Federația Rusă, i s-a retras cetățenia Republicii Moldova.

Vă reamintim că, Alexandru Balan, care ar fi transmis informații secrete unei rețele de spionaj din Belarus, de natură să pună în pericol securitatea națională a României a fost reținut pe 8 septembrie 2025, la Timişoara.

Precizăm că, Decretul poate fi contestat în instanța de judecată în situația în care Balan va iniția o acțiune.


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OdN
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