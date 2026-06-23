La Casa de Cultură din Drochia a avut loc un seminar și atelier de lucru susținut de Andreas Kämpf, din Germania

Profesioniștii din domeniul culturii din nordul Republicii Moldova au participat, astăzi, la Casa de Cultură din Drochia, la un seminar și atelier de lucru susținut de Andreas Kämpf, reprezentant al Asociației Federale Germane pentru Sociocultură.



Evenimentul a fost organizat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, în parteneriat cu Ambasada Republicii Federale Germania, și a reunit 24 de participanți din Bălți, Briceni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Ocnița, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Soroca și Șoldănești.

La atelier au fost prezenți șefi ai direcțiilor și secțiilor de cultură, directori și conducători artistici ai caselor și palatelor de cultură din zona de nord a țării. La eveniment au participat și secretara de stat – Marcela Nistor și Olga Susarneco, funcționară în cadrul Ministerului Culturii.

În intervenția sa, secretara de stat a vorbit despre situația actuală a caselor de cultură din Republica Moldova și despre viziunea ministerului privind dezvoltarea activității culturale la nivel local.

La atelier, Andreas Kämpf a prezentat structura și metodele de lucru ale centrelor socioculturale din Germania, modele de cooperare la nivel local și european, precum și exemple de bune practici care pot fi adaptate în comunitățile din Republica Moldova.

Un alt subiect al discuțiilor a vizat rețelele de centre socioculturale existente la nivel național și european, programul „Europa Creativă”, dar și posibilitățile și limitele politicilor culturale europene în susținerea inițiativelor locale.

Participanții au lucrat în grupuri și au discutat despre rolul participării culturale în activitatea caselor de cultură, despre diversitate și incluziune, precum și despre colaborarea cu orașul, raionul și comunitățile din jur. Discuțiile au urmărit identificarea aspectelor care funcționează bine și a celor care pot fi îmbunătățite în activitatea instituțiilor culturale locale.

Atelierul face parte din inițiativele Ministerului Culturii de consolidare a capacităților profesioniștilor din domeniul culturii și de susținere a caselor de cultură ca spații active pentru comunitate, educație, dialog și creație.