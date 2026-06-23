În perioada 23-26 iunie se desfășoară operațiunea „Girofar”

Începând de astăzi și până la 26 iunie, polițiștii desfășoară, la nivel republican, operațiunea „GIROFAR”, având drept scop sporirea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere.

Pe durata acțiunii, echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica respectarea obligației de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflate în misiune.

Reamintim conducătorilor auto că, la apropierea unui vehicul care are în funcțiune semnalele luminoase și/sau sonore speciale, sunt obligați să îi acorde prioritate și să îi faciliteze deplasarea în siguranță.