În perioada 23-26 iunie se desfășoară operațiunea „Girofar”

De către
OdN
-
0
32

 Începând de astăzi și până la 26 iunie, polițiștii desfășoară, la nivel republican, operațiunea „GIROFAR”, având drept scop sporirea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere.

  Pe durata acțiunii, echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica respectarea obligației de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflate în misiune.
 Reamintim conducătorilor auto că, la apropierea unui vehicul care are în funcțiune semnalele luminoase și/sau sonore speciale, sunt obligați să îi acorde prioritate și să îi faciliteze deplasarea în siguranță.

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentNoi aspecte ce vizează administrarea taxei pentru salubrizare începând cu perioada fiscală 2026
Articolul următorFermierii și deținătorii de animale trebuie să aibă grijă de sănătatea și bunăstarea prietenilor patrupezi
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.