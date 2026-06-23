Autorul alertelor false cu bombă de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, arestat preventiv

Sub conducerea Procuraturii municipiului Chișinău, angajații Poliției de Frontieră au identificat și reținut o persoană bănuită că ar fi transmis alerte false privind amplasarea unor obiecte explozive la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.

Ca urmare a desfășurării unui complex de măsuri de investigare, documentare și administrarea probelor în cadrul cauzei penale, la data de 18 iunie 2026, suspectul a fost localizat și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, scrie procuratura.md

Potrivit materialelor acumulate în dosarul penal, este vorba despre un bărbat în vârstă de 50 de ani, bănuit că ar fi comunicat intenționat informații false despre existența unui pericol iminent în incinta aeroportului, inclusiv despre presupusa amplasare a unor dispozitive explozive și despre intenția de a provoca o explozie care ar fi pus în pericol viața și securitatea călătorilor.

Verificările efectuate de echipele specializate au demonstrat că informațiile transmise nu se confirmă. În urma controlului minuțios al terminalului și al zonelor vizate, nu au fost depistate obiecte explozive, iar pentru pasageri și personal nu a existat niciun pericol real.

În baza probelor acumulate, procurorul de caz din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău a solicitat aplicarea măsurii preventive, iar prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, pe numele suspectului a fost emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Procuratura și Poliția de Frontieră reamintește că transmiterea informațiilor false privind acte de terorism, explozii sau alte situații menite să provoace panică și să determine mobilizarea nejustificată a forțelor de intervenție constituie infracțiune și se sancționează conform legislației.