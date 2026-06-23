Cooperativa de Întreprinzător „Agrostoc” a organizat, la Visoca, „Ziua Spicului”

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  Peste 300 de fermieri și mai mult de 50 de parteneri din domeniul agricol s-au adunat astăzi, la Visoca, raionul Soroca, la „Ziua Spicului”, organizată de Cooperativa de Întreprinzător „Agrostoc”. În cadrul evenimentului, participanții au avut ocazia să descopere 52 de soiuri de grâu și orz, cultivate în loturi demonstrative și adaptate condițiilor pedoclimatice din Republica Moldova.

Fermierii au analizat direct în câmp performanța soiurilor și au discutat cu specialiști din domeniu despre productivitate și rezistența culturilor, informează agrotv.md. La eveniment au fost prezenți cercetători și experți din România și Ucraina, dar și reprezentanți ai companiilor partenere, care au prezentat cele mai noi soluții tehnologice pentru sectorul cerealier.

Ziua Spicului este o platformă de schimb de experiență pentru agricultorii din întreaga țară.


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