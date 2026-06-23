Un singur vot a decis viitorul satului Zastânca. Dar a fost respectată voința locuitorilor? / VIDEO

Un singur vot a înclinat balanța și a decis soarta mai multor sate, chiar dacă majoritatea locuitorilor din Zastânca, Hristici și comuna Ocolina și-ar fi dorit să accepte invitația primăriei Soroca de a se amalgama cu municipiul.

Consiliul local Zastânca a votat anterior cu 6 voturi „pentru” și 5 „contra”, pentru amalgamarea cu comuna Cosăuți, localitate spre care nu există transport direct, iar zastâncenii ar trebui să meargă vreo 15 kilometri până la acea primărie.

Primarul satului Zastânca, Valeriu Covalciuc, consideră că el și sătenii au fost trădați, inclusiv de echipa sa din consiliu, mai ales că la audierile publice nimeni dintre săteni nu a fost pentru amalgamarea cu satul Cosăuți.

Am contactat câțiva consilieri care au adoptat această decizie controversată, dar nu au dorit să ne vorbească în fața camerei despre motivele pentru care interesele sătenilor au fost ignorate. De fapt, majoritatea locuitorilor din Zastânca ar fi pentru amalgamarea cu municipiul Soroca, cam 9 din 10 au ales așa, dacă este să analizăm listele semnate din diferite mahalale ale localității. Despre aceasta s-a vorbit și în cadrul unei adunări în curtea primăriei.

Priviți un reportaj la acest subiect, mâine pe www.observatorul.md