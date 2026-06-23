Vizită plină de creativitate pentru copiii de la AO Speciall Kidss Soroca la Interbrands Prod SRL / GALERIE FOTO

Astăzi, 13 copii din cadrul taberei de vară organizate de AO Speciall Kidss Soroca au avut parte de o experiență inedită la întreprinderea Interbrands Prod SRL. Vizita le-a oferit ocazia să descopere cum sunt realizate produsele fabricate local și să participe la o activitate creativă.

Pe parcursul întâlnirii, copiii au vizitat secțiile de producere și au aflat care sunt etapele prin care trece o torbiță până devine un produs finit. Aceștia au urmărit procesul de croi, cusut și imprimare a desenelor, înțelegând câtă muncă și atenție se află în spatele fiecărui obiect realizat.

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Momentul cel mai așteptat a fost atelierul creativ, unde fiecare participant și-a personalizat propria torbiță cu ajutorul vopselelor acrilice și al markerelor. Astfel, copiii au avut posibilitatea să-și pună imaginația în valoare și să creeze modele unice.

La finalul activității, fiecare copil a plecat acasă cu torbița personalizată realizată chiar de el, dar și cu un cadou din partea echipei Interbrands Prod SRL, un penar pentru rechizite.

Vizita a adus zâmbete și bucurie participanților și a demonstrat că activitățile interactive pot îmbina învățarea cu creativitatea și buna dispoziție.