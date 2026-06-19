Locuitorii municipiului Soroca și ai satului Egoreni sunt chemați la consultări publice privind amalgamarea celor două localități

Locuitorii municipiului Soroca și ai satului Egoreni sunt invitați să participe la consultările publice privind proiectele de decizie care urmează să fie examinate de Consiliul municipal Soroca, inclusiv proiectul privind amalgamarea voluntară a municipiului Soroca cu satul Egoreni. Discuțiile vor avea loc luni, 20 iulie 2026, la ora 10:00, în sala de ședință a Consiliului raional Soroca.

Primăria municipiului Soroca anunță organizarea consultărilor publice pentru proiectele de decizie care prezintă interes public și care vor ajunge pe masa consilierilor municipali. Unul dintre cele mai importante subiecte vizează amalgamarea voluntară a municipiului Soroca cu satul Egoreni, raionul Soroca.

Potrivit proiectului de decizie, Consiliul municipal Soroca urmează să aprobe amalgamarea voluntară a celor două unități administrativ-teritoriale. În documentele anexate se arată că municipiul Soroca și satul Egoreni îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație pentru amalgamare voluntară. Localitățile sunt vecine, au continuitate teritorială directă, iar distanța dintre ele este de aproximativ 3–4 kilometri. Populația totală a viitoarei unități administrativ-teritoriale ar urma să fie de 21.773 de locuitori, peste pragul minim de 3.000 de locuitori prevăzut de lege.

Municipiul Soroca este propus drept centru administrativ al viitoarei unități administrativ-teritoriale. Potrivit proiectului, această opțiune a fost stabilită prin consensul ambelor consilii locale, iar Soroca a obținut scorul maxim de 3 din 3 puncte la criteriile prevăzute în metodologia aprobată de Guvern.

Nota informativă indică mai multe motive care au stat la baza elaborării proiectului. Printre acestea se numără capacitatea financiară redusă a satului Egoreni, unde bugetul total pentru anul 2026 este de 5.251,1 mii lei, iar 74,5% din venituri provin din transferuri de stat. În document se mai menționează că în ultimii doi ani bugetari examinați nu au fost realizate investiții capitale.

Un alt argument ține de infrastructură. Potrivit notei informative, satul Egoreni are 19,3 kilometri de drumuri locale în stare precară, iluminat stradal parțial, lipsă totală a sistemului de canalizare și o rețea de apă incompletă.

Documentul mai arată că există o interdependență comunitară puternică între Egoreni și Soroca. Între 60 și 70% din populația activă din Egoreni lucrează în Soroca, iar serviciile administrative complexe sunt accesate în municipiu. Satul Egoreni are 914 persoane pe listele electorale și 384 de gospodării.

Miza economică a procesului este semnificativă. Potrivit notei informative, amalgamarea ar putea atrage stimulente de stat în valoare totală de 71.753.996 lei, dintre care 65.353.996 lei ar urma să fie destinate investițiilor capitale în infrastructură. Costurile de reorganizare ar urma să fie acoperite dintr-un transfer de pregătire de 400.000 lei, acordat de stat.

Procesul de amalgamare a fost inițiat prin Decizia Consiliului municipal Soroca nr. 25/40 din 11 mai 2026 și acceptat de Consiliul sătesc Egoreni prin Decizia nr. 20/6 din 10 iunie 2026. Studiul de fundamentare a fost elaborat de Grupul de Lucru Comun.

Consultările publice reprezintă etapa prin care cetățenii pot formula propuneri, observații și obiecții înainte ca proiectul să fie examinat de aleșii locali. Potrivit notei informative, termenul de depunere a propunerilor și obiecțiilor este 17 iulie 2026.

Decizia privind amalgamarea voluntară a municipiului Soroca cu satul Egoreni poate influența modul în care vor fi administrate serviciile publice, investițiile locale și infrastructura în cele două localități. Consultările publice din 20 iulie oferă cetățenilor posibilitatea să afle detalii despre proiect, să adreseze întrebări și să-și exprime poziția înainte ca documentul să fie examinat în Consiliul municipal Soroca.