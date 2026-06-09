Viitorii juriști de la Colegiul „Mihai Eminescu” și-au prezentat rezultatele practicii profesionale / GALERIE FOTO

Elevii grupei 24, specialitatea Jurisprudență, de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au participat astăzi, 9 iunie, la conferința de totalizare a stagiului de practică de instruire.
Activitatea a reprezentat o oportunitate pentru viitorii specialiști în domeniul dreptului de a prezenta experiențele acumulate și cunoștințele dobândite pe parcursul perioadei de practică. Stagiul le-a permis elevilor să cunoască mai bine activitatea sistemului judecătoresc și să observe modul în care sunt aplicate în practică noțiunile studiate la ore.
Pe parcursul practicii, elevii au avut posibilitatea să se familiarizeze cu activitatea instanței de judecată, cu procedurile specifice domeniului juridic și cu responsabilitățile pe care le presupune această profesie. Totodată, experiența i-a ajutat să își dezvolte competențele profesionale și să înțeleagă mai bine importanța respectării legii și a actului de justiție.
Conferința de totalizare s-a desfășurat sub îndrumarea metodistelor Diana Tanas și Tatiana Iliuhin, care au apreciat implicarea și seriozitatea de care au dat dovadă elevii pe durata stagiului.
Practica profesională reprezintă o etapă importantă în formarea viitorilor juriști, oferindu-le posibilitatea de a îmbina cunoștințele teoretice cu experiența practică.