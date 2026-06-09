Viitorii juriști de la Colegiul „Mihai Eminescu” și-au prezentat rezultatele practicii profesionale / GALERIE FOTO

Elevii grupei 24, specialitatea Jurisprudență, de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au participat astăzi, 9 iunie, la conferința de totalizare a stagiului de practică de instruire.

Activitatea a reprezentat o oportunitate pentru viitorii specialiști în domeniul dreptului de a prezenta experiențele acumulate și cunoștințele dobândite pe parcursul perioadei de practică. Stagiul le-a permis elevilor să cunoască mai bine activitatea sistemului judecătoresc și să observe modul în care sunt aplicate în practică noțiunile studiate la ore.

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Pe parcursul practicii, elevii au avut posibilitatea să se familiarizeze cu activitatea instanței de judecată, cu procedurile specifice domeniului juridic și cu responsabilitățile pe care le presupune această profesie. Totodată, experiența i-a ajutat să își dezvolte competențele profesionale și să înțeleagă mai bine importanța respectării legii și a actului de justiție.

Conferința de totalizare s-a desfășurat sub îndrumarea metodistelor Diana Tanas și Tatiana Iliuhin, care au apreciat implicarea și seriozitatea de care au dat dovadă elevii pe durata stagiului.

Practica profesională reprezintă o etapă importantă în formarea viitorilor juriști, oferindu-le posibilitatea de a îmbina cunoștințele teoretice cu experiența practică.