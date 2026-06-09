Se încheie era electrocasnicelor care „fură” energia. Producătorii și importatorii vor trebui să respecte mai multe reguli

Electrocasnice care consumă mai puțină energie, chiar și atunci când sunt oprite. Guvernul a aprobat modificări ale cadrului normativ privind cerințele de proiectare ecologică a produselor cu impact energetic, conform celor mai recente standarde ale Uniunii Europene. Modificările vizează mai multe categorii de produse utilizate frecvent de cetățeni și agenți economici: uscătoare de rufe de uz casnic, ventilatoare, aparate pentru încălzire locală și echipamente electrice aflate în regim de așteptare (standby).

Noile prevederi vor contribui la reducerea consumului de energie, la diminuarea costurilor suportate de consumatori și la promovarea unor produse mai durabile, mai ușor de reparat și cu impact redus asupra mediului, scrie anticoruptie.md

Printre noile cerințe se regăsește faptul că producătorii și importatorii vor trebui să respecte standarde mai stricte privind eficiența energetică și performanța produselor introduse pe piață. Astfel, consumatorii vor beneficia în timp de echipamente care consumă mai puțină energie electrică, au o durată de viață mai mare și generează costuri de exploatare mai reduse.

„În multe locuințe există consumatori invizibili de energie – televizoare, console, routere sau alte aparate care continuă să consume electricitate chiar și atunci când par oprite. Acest consum „fantomă” se adună zi de zi și se regăsește în facturile cetățenilor. Prin aplicarea standardelor europene de proiectare ecologică ne asigurăm că produsele noi introduse pe piață vor consuma mai puțină energie, vor rezista mai mult și vor putea fi reparate mai ușor. Este una dintre cele mai simple modalități de a reduce facturile familiilor și de a consolida securitatea energetică a Republicii Moldova”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

De exemplu, un aparat aflat permanent în standby consumă energie 24 de ore din 24, chiar dacă nu este folosit. Fiecare watt consumat continuu înseamnă aproximativ 9 kWh de energie pe an. În plus, un televizor vechi poate consuma 5-10 W în regim standby, chiar și atunci când pare oprit. Un televizor modern, conform standardelor actuale, consumă sub 0,5 W în standby, iar diferența poate însemna economii de până la 80 kWh pe an pentru un singur aparat. Astfel, o locuință cu 10-15 dispozitive conectate permanent la priză poate plăti anual mii de lei pentru energie care nu produce niciun beneficiu real familiei.

Sectorul rezidențial reprezintă unul dintre cei mai mari consumatori de energie din Republica Moldova, cu 43% din total. În acest context, măsurile de eficiență energetică aplicate echipamentelor și aparatelor utilizate zilnic în locuințe pot genera economii de energie de până la 32,76 GWh/an și reduceri de emisii de 16.620 tone CO2 echivalent/an la nivel național.

Hotărârea transpune în legislația națională cele mai recente regulamente europene în domeniul proiectării ecologice și reprezintă un nou pas în procesul de integrare a Republicii Moldova în piața energetică europeană și de implementare a angajamentelor asumate prin Comunitatea Energetică.