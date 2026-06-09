Oleg Istrati: Sportul sorocean este în ascensiune, dar nu ne oprim la cele obținute

De către
Victor Cobăsneanu
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…Este cunoscut amatorilor de sport din Câmpia Sorocii ca unul dintre cei mai performanți antrenori de rugby, la nivel republican, dar și internațional, iar de aproape un an de zile este și director al Școlii sportive raionale. În noua sa calitate continuă parcursul frumos al predecsorilor săi, este mândru de colectivul pe care îl conduce, antrenori și sportiv dornici de performanță, face față provocărilor și este sigur de perspectivele frumoase ale sportului sorocean. 

Invitatul Podcast-ului OBSERVATORUL este domnul Oleg Istrati, directorul Școlii sportive raionale. în materialul VIDEO de mai jos vă invităm să aflați din prima sursă detalii și informații din activitatea instituției care, în pofida greutăților, face față lucrurilor și duce faima Republicii Moldova, prin succesele obținute la competiții de cea mai înaltă anvergură…

Vizionare plăcută!

 


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Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
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