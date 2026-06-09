Oleg Istrati: Sportul sorocean este în ascensiune, dar nu ne oprim la cele obținute

…Este cunoscut amatorilor de sport din Câmpia Sorocii ca unul dintre cei mai performanți antrenori de rugby, la nivel republican, dar și internațional, iar de aproape un an de zile este și director al Școlii sportive raionale. În noua sa calitate continuă parcursul frumos al predecsorilor săi, este mândru de colectivul pe care îl conduce, antrenori și sportiv dornici de performanță, face față provocărilor și este sigur de perspectivele frumoase ale sportului sorocean.

Invitatul Podcast-ului OBSERVATORUL este domnul Oleg Istrati, directorul Școlii sportive raionale. în materialul VIDEO de mai jos vă invităm să aflați din prima sursă detalii și informații din activitatea instituției care, în pofida greutăților, face față lucrurilor și duce faima Republicii Moldova, prin succesele obținute la competiții de cea mai înaltă anvergură…

Vizionare plăcută!