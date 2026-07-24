Incendiu major la Sankt Petersburg, în urma unui atac cu drone ucrainene

De către
Dorina Cioca
-
0
35

Centrele logistice ale celui mai mare comerciant online din Federația Rusă, Wildberries, au fost atacate în orașele Sankt Petersburg și Tver, precum și în Crimeea, ocupată de Rusia. S-a întâmplat în noaptea de 24 iulie 2026, într-un atac amplu cu drone ucrainene, scrie Ziarul de Gardă, cu referire la The Kiyv Independent.

Centrele logistice Wildberries din Sankt Petersburg s-au numărat printre instalațiile lovite de dronele ucrainene, ceea ce a dus la un incendiu de amploare la una dintre instalații.

Guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Alexander Beglov, a confirmat atacul cu drone asupra orașului, scriind pe Telegram că atacul a vizat „facilități de infrastructură civilă de pe autostrada Moskovskoye” nespecificate.

Câteva ore mai târziu, guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a confirmat atacul asupra fabricii Wildberries din Novosaratovka, susținând că trei persoane au fost rănite în atac.

Serviciul de presă al Wildberries a declarat că centrele logistice ale companiei din Șușari și Utkin Zavod din Sankt Petersburg au fost „suspendate temporar” în urma atacului.


  • ETICHETE
  • DC
Articolul precedentPompierii moldoveni au stins un nou incendiu de vegetație în Grecia / GALERIE FOTO
Articolul următorMai multe loturi de parfumuri LA’VENTI, retrase de pe piață de ANSP
Dorina Cioca
Dorina Cioca

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.