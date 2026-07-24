Pompierii moldoveni au stins un nou incendiu de vegetație în Grecia / GALERIE FOTO

Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, au intervenit joi, 23 iulie, la un nou incendiu de vegetație izbucnit în apropierea localității Derveni, situată la nord de orașul Salonic.

Solicitarea de intervenție a fost recepționată la ora 09:20. La misiune au fost mobilizate patru autospeciale de intervenție și un echipaj format din 12 salvatori și pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Ajunși la locul incendiului, pompierii moldoveni au fost integrați în dispozitivul operativ alături de colegii din Republica Elenă. Echipele au acționat în mai multe sectoare pentru localizarea și lichidarea focarelor active, răcirea suprafețelor afectate și împiedicarea extinderii flăcărilor spre comunitățile din apropiere.

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Intervenția s-a încheiat cu succes la ora 16:00, după ce incendiul a fost lichidat, iar riscul de propagare a fost înlăturat.

Pe lângă participarea la misiunile de stingere a incendiilor, pompierii moldoveni iau parte zilnic la sesiuni de instruire și exerciții practice organizate de autoritățile elene. Aceste activități au scopul de a perfecționa tehnicile de intervenție în cazul incendiilor forestiere, de a consolida cooperarea internațională și de a facilita schimbul de experiență între echipele de salvatori.

Misiunea se desfășoară în perioada 14 iulie – 1 august 2026, în cadrul programului de prepoziționare al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. În Grecia este detașat primul schimb al modulului specializat în combaterea terestră a incendiilor forestiere din cadrul IGSU, format din 24 de pompieri și șapte unități de tehnică.