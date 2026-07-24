Din 1 septembrie, notele revin în clasa a IV-a la Limba și literatura română și Matematică

Începând cu 1 septembrie 2026 se reintroduc notele în clasa a IV-a la disciplinele de examen – Limba și literatura română și Matematică. Măsura vine după aproape zece ani în care elevii din învățământul primar au fost evaluați exclusiv prin descriptori de performanță și prin calificative, precum „foarte bine”, „bine” sau „suficient”.

„Noua metodologie propune un sistem de evaluare mai clar, mai coerent și mai apropiat de nevoile reale ale elevilor și profesorilor. Pilotarea ne-a arătat că această schimbare facilitează tranziția către gimnaziu, iar opiniile exprimate de cadrele didactice ne-au ajutat să definitivăm un document echilibrat, aplicabil și adaptat realităților din școli. Ne dorim ca evaluarea să fie, înainte de toate, un instrument care sprijină învățarea și progresul fiecărui copil”, a declarat Valentina Olaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Aprobarea metodologiei a fost precedată de un amplu proces de pilotare desfășurat pe parcursul anului de studii 2025-2026, care a permis testarea noilor prevederi înainte de implementarea acestora la nivel național.

Procesul de pilotare a implicat 268 de instituții de învățământ cu predare în limbile română și rusă și aproximativ 2.500 de cadre didactice din învățământul primar – învățători și profesori de limbi străine, educație muzicală, educație fizică și limba română pentru alolingvi.

Pe durata pilotării au fost organizate evenimente raionale, la care au participat peste 2.300 de cadre didactice, seminare metodologice dedicate procedeului „Recuperare”, sesiuni permanente de consultanță și o masă rotundă națională privind autoevaluarea în contextul aplicării metodologiei. În același timp, au fost elaborate instrumente de monitorizare, au fost observate direct 141 de lecții în 49 de instituții de învățământ și au fost colectate propuneri de îmbunătățire din partea profesorilor.

Rezultatele pilotării au confirmat necesitatea modernizării sistemului de evaluare și au demonstrat că noile prevederi sunt aplicabile în practica școlară. Totodată, experiența acumulată și recomandările formulate de cadrele didactice au stat la baza versiunii finale a metodologiei aprobate de minister.

Noua Metodologie de evaluare a rezultatelor învățării în învățământul primar va fi aplicată în toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova începând cu anul de studii 2026-2027.