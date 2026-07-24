Bancomate cu ghidare vocală și mesaje la 112: Ce se schimbă pentru persoanele cu nevoi speciale în R. Moldova

Persoanele nevăzătoare ar putea folosi bancomatele cu ajutorul căștilor și al ghidării vocale, oamenii cu deficiențe de auz vor putea comunica prin text sau video cu Serviciul 112, iar site-urile și aplicațiile ar urma să funcționeze cu cititoare de ecran. Acestea sunt câteva dintre schimbările prevăzute de proiectul de lege cu privire la cerințele de accesibilitate aplicabile unor produse și servicii votat în prima lectură de Parlament, transmite ziar.md.

Documentul, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, preia normele europene în domeniu și stabilește cerințe obligatorii de accesibilitate pentru anumite produse și servicii oferite în Republica Moldova.

Măsurile sunt destinate persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor și celor care au, temporar sau permanent, dificultăți de vedere, auz ori deplasare. Scopul proiectului este ca acestea să poată utiliza serviciile în condiții de egalitate și cu mai puțin ajutor din partea altor persoane.

Bancomatele vor oferi ghidare vocală, butoane tactile și mai mult timp pentru operațiuni

Bancomatele, terminalele de plată, automatele pentru bilete și aparatele de check-in ar urma să fie adaptate pentru persoanele cu mobilitate redusă sau cu deficiențe de vedere și auz. Acestea vor trebui să ofere ghidare vocală și posibilitatea de conectare a căștilor. Butoanele fizice vor putea fi recunoscute prin atingere, iar comenzile nu vor trebui să necesite multă forță sau mișcări foarte precise.

Ecranele ar urma să aibă un contrast suficient și să permită mărirea textului. Butoanele afișate pe ecran vor putea fi mai mari și mai bine distanțate, astfel încât aparatul să poată fi folosit și de persoanele care au tremur al mâinilor.

Dacă timpul acordat pentru o operațiune se apropie de sfârșit, utilizatorul va trebui avertizat. Acesta va avea posibilitatea să solicite mai mult timp pentru a încheia tranzacția.

Informațiile importante nu vor putea fi transmise doar prin culori sau sunete. De exemplu, un semnal roșu sau verde va trebui însoțit și de un mesaj scris. O avertizare sonoră va trebui completată de un semnal vizual.

Persoanele care nu pot folosi amprenta vor avea o altă metodă de autentificare

Proiectul cere ca serviciile digitale și dispozitivele electronice să ofere alternative la identificarea biometrică. Astfel, o persoană care nu poate utiliza cititorul de amprente va trebui să se poată autentifica printr-o altă metodă, cum ar fi introducerea unei parole sau a unui cod.

Funcțiile de accesibilitate vor trebui să protejeze și viața privată a utilizatorului. De exemplu, informațiile citite de un bancomat vor putea fi ascultate în căști, fără ca datele personale să fie auzite de oamenii aflați în apropiere.

Ecranele și interfețele nu vor trebui să conțină lumini intermitente care pot provoca reacții grave persoanelor cu fotosensibilitate.

Site-urile și aplicațiile vor trebui să funcționeze cu cititoare de ecran

Site-urile și aplicațiile vizate de lege vor trebui să poată fi folosite inclusiv fără mouse, doar de la tastatură. Acestea vor trebui să fie compatibile cu cititoarele de ecran și cu alte programe utilizate de persoanele cu dizabilități.

Imaginile importante vor avea descrieri care pot fi citite cu voce tare de un program special. Textele vor putea fi mărite, iar contrastul și spațiul dintre rânduri vor trebui să permită citirea ușoară a informației.

Utilizatorii vor primi suficient timp pentru a completa formulare, a introduce date sau a confirma o operațiune. Site-urile și aplicațiile vor trebui să aibă un comportament previzibil, astfel încât comenzile să nu se schimbe brusc de la o pagină la alta.

Plățile online și serviciile bancare vor deveni mai ușor de folosit

Cerințele de accesibilitate se vor aplica și serviciilor bancare, magazinelor online și etapelor de plată. Ferestrele de autentificare, verificare a identității, confirmare și plată vor trebui să fie compatibile cu cititoarele de ecran și cu tehnologiile asistive.

Proiectul oferă drept exemplu posibilitatea ca o persoană nevăzătoare să navigheze într-un magazin online și să efectueze o plată cu ajutorul comenzilor vocale.

Informațiile despre produse, prețuri, taxe și condițiile tranzacției vor trebui prezentate într-o formă clară și ușor de înțeles.

Biletele electronice și informațiile despre călătorii vor fi adaptate

În domeniul transportului, noile reguli vor viza paginile web, aplicațiile mobile, biletele electronice, informațiile în timp real despre călătorii și terminalele de autoservire. Datele despre trasee, orele de plecare, întârzieri și modificări vor trebui prezentate într-o formă care poate fi percepută și înțeleasă de cât mai multe persoane.

Pentru transportul urban, suburban și regional, unele obligații se vor aplica în special terminalelor de autoservire utilizate pe teritoriul Republicii Moldova.

Schimbări importante sunt prevăzute și pentru comunicațiile de urgență. Sistemul 112 va trebui să permită comunicarea prin voce și text în timp real.

Dacă va fi disponibilă legătura video, sistemul ar urma să permită transmiterea simultană a vocii, textului și imaginii. Astfel, persoanele cu deficiențe de auz vor putea solicita ajutor inclusiv prin limbajul semnelor.

Mesajul va ajunge la centrele Serviciului 112 prin aceeași formă de comunicare aleasă de persoana care solicită ajutor.

Programele TV vor avea subtitrări, descrieri audio și opțiuni în limbajul semnelor

Serviciile care oferă acces la programe audiovizuale vor trebui să asigure funcții de accesibilitate. Printre acestea se numără subtitrările pentru persoanele cu deficiențe de auz, descrierile audio pentru persoanele nevăzătoare, subtitrările citite cu voce tare și interpretarea în limbajul semnelor.

Aceste opțiuni vor trebui transmise la o calitate suficientă pentru ca utilizatorii să poată urmări și înțelege conținutul.

Microîntreprinderile vor fi scutite, dar companiile mari vor trebui să justifice orice excepție

Microîntreprinderile care furnizează servicii vor fi scutite de respectarea noilor cerințe. Celelalte companii vor putea cere o excepție dacă demonstrează că adaptarea ar schimba fundamental produsul sau serviciul ori le-ar impune cheltuieli disproporționat de mari.

O asemenea decizie nu va putea fi luată fără explicații. Compania va trebui să facă o evaluare, să o păstreze în documente și, de regulă, să o revizuiască cel puțin o dată la cinci ani.

Firmele care primesc finanțare special destinată accesibilizării nu vor putea invoca faptul că adaptarea este prea costisitoare.

Furnizorii vor explica public cum și-au adaptat produsele și serviciile

Companiile și furnizorii vor trebui să ofere public informații despre modul în care serviciile lor respectă cerințele de accesibilitate.

Explicațiile vor trebui prezentate într-o formă care poate fi consultată și înțeleasă inclusiv de persoanele cu dizabilități. Informațiile vor trebui să fie disponibile atât în scris, cât și într-un format care poate fi redat oral.

Nerespectarea cerințelor va putea fi sancționată contravențional.

Legea ar urma să intre în vigoare în 2028, cu perioade de tranziție pentru unele servicii

Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. În forma actuală, legea ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2028.

Pentru adaptarea produselor și serviciilor este prevăzută o perioadă de tranziție. Contractele de servicii aflate deja în derulare vor putea continua până la expirare, dar nu mai mult de cinci ani după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Terminalele de autoservire instalate înainte de aplicarea noilor reguli vor putea fi utilizate în continuare cel mult 20 de ani de la data punerii lor în funcțiune. Modificările privind controlul și sancțiunile sunt prevăzute să intre în vigoare odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.