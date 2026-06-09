Polițiștii din Drochia au destructurat o grupare infracțională specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul magazinelor online

De către
OdN
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Potrivit informațiilor preliminare, activitatea acesteia era coordonată de o persoană aflată în detenție.În cadrul investigațiilor, oamenii legii au documentat activitatea a trei suspecți, cu vârste de 36 și 48 de ani. În momentul intervenției, aceștia au încercat să fugă cu un automobil folosit în activitatea infracțională, informează Poliția Republicii Moldova.

  În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat droguri de tip PVP și marijuana, semințe de cânepă destinate cultivării, precum și dispozitive artizanale și alte obiecte utilizate pentru prelucrarea și consumul substanțelor narcotice.
 Toate substanțele depistate au fost expediate pentru efectuarea expertizelor. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă pedepse cu închisoarea de la 3 la 7 ani.
 Poliția continuă măsurile speciale de investigație și acțiunile de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această activitate infracțională.

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OdN
OdN
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