Situația aprovizionării cu apă a consumatorilor de la Planul Nou este în atenția Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

De către
OdN
-
0
40

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, cu sediul la Chișinău pe str. Alexandr Pușkin 52/A, a convocat astăzi, 9 iunie 2026, o ședință în contextul producerii administrative inițiate privind sistarea serviciului public de alimentare cu apă pentru consumatorii din sectorul Planul Nou, al municipiulul Soroca de către S.A.”Regia Apa- Canal Soroca”.

  Conform informației furnizate de Serviciul de presă al primăriei Soroca, la ședință vor participa reprezentați ai Agenției Proprietății Publice, deputați, administratorii Societății pe Acțiuni „Regia Apă- Canal”, Întreprinderii de Stat „Acva-Nord” și specialiști din cadrul primăriei Soroca și vor fi discuții în vederea elucidării neclarităților în acest sens și identificarea soluțiilor de depășire a situației create.
   Vom reveni cu detalii.

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentGimnaziul „Alexandru Lupașcu” din Volovița a primit oaspeți din județul Vrancea, parteneri în proiectul „Matematica fără frontiere”,
Articolul următorPolițiștii din Drochia au destructurat o grupare infracțională specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul magazinelor online
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.