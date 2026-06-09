Situația aprovizionării cu apă a consumatorilor de la Planul Nou este în atenția Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, cu sediul la Chișinău pe str. Alexandr Pușkin 52/A, a convocat astăzi, 9 iunie 2026, o ședință în contextul producerii administrative inițiate privind sistarea serviciului public de alimentare cu apă pentru consumatorii din sectorul Planul Nou, al municipiulul Soroca de către S.A.”Regia Apa- Canal Soroca”.

Conform informației furnizate de Serviciul de presă al primăriei Soroca, la ședință vor participa reprezentați ai Agenției Proprietății Publice, deputați, administratorii Societății pe Acțiuni „Regia Apă- Canal”, Întreprinderii de Stat „Acva-Nord” și specialiști din cadrul primăriei Soroca și vor fi discuții în vederea elucidării neclarităților în acest sens și identificarea soluțiilor de depășire a situației create.

Vom reveni cu detalii.