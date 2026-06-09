Gimnaziul „Alexandru Lupașcu” din Volovița a primit oaspeți din județul Vrancea, parteneri în proiectul „Matematica fără frontiere”,

O delegație formată din 34 de cadre didactice, în special profesori de matematică din județul Vrancea au fost găzduiți de colegii, prietenii și partenerii din cadrul Proiectului „Matematica fără frontiere”, de la Gimnaziul „Alexandru Lupașcu” din satul Volovița.

Evenimentul a marcat împlinirea a opt ani de parteneriat educațional, opt ani în care s-au construit împreună punți peste Prut, s-au legat prietenii sincere și s-a demonstrat că valorile educației unesc oameni și comunități.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate realizările obținute de-a lungul anilor, experiențele comune care au consolidat legăturile dintre comunitățile noastre educaționale, dar și extinderea proiectului „Matematica fără frontiere”, o inițiativă care își propune să extindă colaborarea la nivelul raionului Soroca și al județului Vrancea prin concursuri, ateliere, schimburi de experiență și activități inovatoare dedicate elevilor și profesorilor.

Atmosfera a fost completată de un frumos program artistic susținut de elevii instituției,Ansamblul de dansuri Dumbrăvița, echipa de majorete a Centrului de Creație ”Speranța” care au demonstrat încă o dată că educația, cultura și tradițiile reprezintă punți solide între oameni și comunități.

Gazdele mulțumesc prietenilor, colegilor din România , în mod special domnului Ionel Tataru, inspector de matematică în cadrul Inspectoratului Județean Vrancea pentru organizarea acestei vizite, implicare și deschidere spre colaborare! Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și contribuie, prin profesionalism și dăruire, la scrierea acestei frumoase povești educaționale