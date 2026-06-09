Ai noștri la Ierusalim: soroceanul Vitalie Damașcan a semnat un contract cu formația Hapoel

Echipa Hapoel Ierusalim, care în sezonul trecut a ocupat locul 12 în campionatul Israelului, a anunțat despre semnarea unui contract cu internaționalul moldovean, Vitalie Damașcan.

Hapoel Ierusalim este a treia echipă din Țara Sfântă, la care a jucat soroceanul de 27 de ani, primele două fiind Maccabi Bnei Raina și Maccabi Petah-Tikva.Formația din Bnei Raina a retrogradat din prima ligă israeliani, iar Vitalie Damașcan a jucat în componența acestei echipe 14 meciuri, marcând patru goluri și oferind coechiperilor trei pace rezultative. (Foto: moldfotball,com)