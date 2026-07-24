Astăzi în jurul municipiului Soroca va avea loc procesiunea cu icoana Maicii Domnului „Cu trei mâini”

De către
OdN
-
0
103

Credincioșii din Soroca sunt invitați să participe, astăzi, 24 iulie 2026, la o procesiune cu icoana Maicii Domnului „Cu trei mâini”, care se va desfășura în jurul municipiului. Evenimentul religios va avea loc cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioan, Arhiepiscop de Soroca și Drochia, după oficierea Sfintei Liturghii.

Programul va începe la ora 7:00, cu Sfânta Liturghie. Potrivit anunțului evenimentului, credincioșii sunt invitați să participe la slujbă, iar imediat după încheierea acesteia va începe procesiunea cu icoana Maicii Domnului „Cu trei mâini”.

Procesiunea se va desfășura în jurul municipiului Soroca, participanții fiind chemați să se unească în rugăciune și să însoțească icoana pe parcursul traseului. Organizatorii îndeamnă comunitatea să participe la Sfânta Liturghie și la procesiunea care va urma, evenimentul fiind prezentat drept un prilej de rugăciune comună.


Articolul precedentHoroscop 24 iulie 2026. Vești bune despre bani, oportunități noi și noroc în dragoste
Articolul următorVasile Tofan a cerut, iar deputații PAS i-au dat 53 de voturi
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.