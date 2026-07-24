Astăzi în jurul municipiului Soroca va avea loc procesiunea cu icoana Maicii Domnului „Cu trei mâini”

Credincioșii din Soroca sunt invitați să participe, astăzi, 24 iulie 2026, la o procesiune cu icoana Maicii Domnului „Cu trei mâini”, care se va desfășura în jurul municipiului. Evenimentul religios va avea loc cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioan, Arhiepiscop de Soroca și Drochia, după oficierea Sfintei Liturghii.

Programul va începe la ora 7:00, cu Sfânta Liturghie. Potrivit anunțului evenimentului, credincioșii sunt invitați să participe la slujbă, iar imediat după încheierea acesteia va începe procesiunea cu icoana Maicii Domnului „Cu trei mâini”.

Procesiunea se va desfășura în jurul municipiului Soroca, participanții fiind chemați să se unească în rugăciune și să însoțească icoana pe parcursul traseului. Organizatorii îndeamnă comunitatea să participe la Sfânta Liturghie și la procesiunea care va urma, evenimentul fiind prezentat drept un prilej de rugăciune comună.