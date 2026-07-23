Centrul de Sănătate Visoca ar putea fi absorbit de cel din Rudi. Ce prevede proiectul de decizie ajuns la Consiliul Raional Soroca?

Consiliul Raional Soroca urmează să examineze un proiect de decizie care prevede reorganizarea IMSP Centrul de Sănătate Visoca prin absorbția acestuia de către IMSP Centrul de Sănătate Rudi „Ion Vasilachi”. Dacă proiectul va fi aprobat, Centrul de Sănătate Visoca va înceta să existe ca instituție medico-sanitară publică separată, iar drepturile și obligațiile sale vor trece la instituția din Rudi. Serviciile medicale din Visoca însă nu dispar: localitatea ar urma să păstreze un Oficiu al Medicilor de Familie în cadrul noii structuri.

Proiectul a fost înaintat după ce, la 21 iulie 2026, șefa Centrului de Sănătate Rudi „Ion Vasilachi”, Luminița Vasilachi, i-a solicitat președintelui raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Raional a proiectului privind reorganizarea Centrului de Sănătate Visoca.

Visoca va fi absorbită de Centrul de Sănătate Rudi

Potrivit proiectului, reorganizarea se va face prin fuziune prin absorbție. Centrul de Sănătate Visoca va avea statutul de instituție absorbită, iar Centrul de Sănătate Rudi „Ion Vasilachi” – de instituție absorbantă. După înregistrarea fuziunii, IMSP Centrul de Sănătate Visoca își va înceta existența juridică, iar toate drepturile și obligațiile instituției vor trece către Centrul de Sănătate Rudi.

În schimb, proiectul nu prevede dispariția serviciilor medicale din satul Visoca. În noua structură este inclus în continuare OMF Visoca, care are 1.827 de cereri de înregistrare la medicul de familie și pentru care sunt prevăzute 7,25 unități în statele de personal.

În total, instituția reorganizată ar urma să deservească 6.624 de persoane înscrise pe listele medicilor de familie și să aibă 29,75 unități de personal.

Ce se va întâmpla cu angajații

Proiectul reglementează și situația personalului de la Centrul de Sănătate Visoca. Angajații instituției absorbite urmează să fie transferați la instituția din Rudi, cu respectarea legislației muncii. Documentul prevede însă și posibilitatea în care transferul unor salariați nu va putea fi realizat. În asemenea situații, disponibilizarea se va face în conformitate cu legislația muncii, iar cheltuielile vor fi suportate din mijloacele financiare ale instituției absorbite.

Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, ar urma să primească mai multe împuterniciri pentru realizarea reorganizării, inclusiv constituirea comisiei de transmitere, aprobarea contractului de fuziune și a actului de transmitere, precum și inițierea procedurii de constituire a Consiliului de Administrație al instituției reorganizate.

Proiectul mai prevede preavizarea conducătorilor instituțiilor medico-sanitare în legătură cu modificarea raporturilor de muncă, începând cu 1 august 2026.

De ce este propusă reorganizarea

În nota de fundamentare se menționează că elaborarea proiectului este legată de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 436 din 29 mai 2026 privind organizarea asistenței medicale primare. Conform documentelor anexate proiectului, pentru ca o instituție medico-sanitară publică de asistență medicală primară să funcționeze ca persoană juridică trebuie să îndeplinească mai multe criterii cumulativ. Printre acestea se numără existența pe listele medicilor de familie a cel puțin 6.000 de persoane, angajarea a cel puțin trei medici de familie și existența unor spații corespunzătoare normelor sanitar-igienice.

În nota de fundamentare se arată că reorganizarea urmărește optimizarea activității instituțiilor medicale, creșterea accesului populației la servicii medicale și îmbunătățirea indicatorilor de sănătate. Cheltuielile necesare realizării reorganizării ar urma să fie suportate din mijloacele financiare ale instituțiilor medico-sanitare vizate.

OMF Visoca rămâne în noua structură

Pentru locuitorii din Visoca, unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este faptul că localitatea rămâne în structura serviciilor medicale. Noua organigramă a IMSP Centrul de Sănătate Rudi „Ion Vasilachi” include OMF Visoca, alături de alte oficii și subdiviziuni medicale din localitățile deservite.

Astfel, proiectul vizează în primul rând schimbarea statutului juridic și administrativ al Centrului de Sănătate Visoca. Instituția separată va fi absorbită, însă Oficiul Medicilor de Familie din localitate este prevăzut în continuare în noua structură.

Primarii din Visoca și Rudi au intervenit înainte de elaborarea proiectului

Subiectul reorganizării celor două instituții medicale a provocat reacții la nivel local încă înainte de apariția proiectului de decizie. La 20 iulie, Consiliul Raional Soroca a înregistrat un demers al primarului satului Rudi, Iurie Marian, prin care acesta solicita examinarea posibilității de menținere în funcțiune și păstrare a statutului Centrului de Sănătate Rudi.

În document sunt invocate baza tehnico-materială a instituției, laboratorul de analize medicale și farmacia care funcționează în incinta centrului. La rândul său, primarul satului Visoca, Grigore Pleșca, a expediat Consiliului Raional Soroca un demers prin care solicita reorganizarea IMSP CS Visoca și IMSP CS Rudi „Ion Vasilachi” într-un singur centru cu sediul în satul Visoca.

Primarul a invocat necesitățile populației, distanța mare față de centrul raional și numărul mare de persoane în vârstă din localitate. În demers se menționează că pentru această solicitare au semnat 1.486 de cetățeni. Dosarul prezentat Consiliului Raional include numeroase pagini cu liste de semnături ale locuitorilor.

Este deocamdată doar un proiect de decizie

Important este că reorganizarea nu este încă o decizie definitivă. Potrivit notei de fundamentare, proiectul a fost plasat pe pagina oficială a Consiliului Raional Soroca și urmează să fie examinat și avizat de comisiile consultative de specialitate, după care va fi înaintat Consiliului Raional pentru aprobare.

Dacă va fi votată, decizia va intra în vigoare după includerea acesteia în Registrul de Stat al Actelor Locale. Contractul de fuziune anexat proiectului este datat 1 septembrie 2026.

Amintim că anterior am primit la redacție un DEMERS, semnat de primarul satului Visoca, Grigore Pleșca, către președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac. Am publicat acest document integral, fără vreo intervenție din partea noastră, fiindcă este vorba despre ceea ce este mai scump – sănătatea oamenilor.

Dat fiind faptul că președintele raionului Soroca „nu corespondează cu Observatorul de Nord” (din motive cunoscute doar de domnia sa), ne-am adresat după explicații și comentarii către persoana care este cea mai indicată să facă lumină în acest caz.

Iurie Tănase, vicepreședintele raionului Soroca, responsabil de domeniul sănătății, nu a dorit să comenteze conținutul acestui demers și să explice căile unei posibile rezolvări a problemei, anunțându-ne că în curând vor avea loc audieri publice la această temă, în cadrul cărora vor fi puse punctele pe „i”. La rândul său, primarul Grigore Pleșca a promis că va merge până la capăt în apărarea intereselor și sănătății oamenilor care l-au votat.

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