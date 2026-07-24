Sfatul specialistului: Cum prevenim bolile de inimă și care sunt semnele unui infarct

Bolile cardiovasculare rămân una dintre principalele cauze de îmbolnăvire și deces. Vestea bună este că o mare parte dintre factorii de risc pot fi controlați prin prevenție, controale periodice și un stil de viață sănătos. Despre măsurile esențiale pentru protejarea inimii vorbește medicul de familie Ecaterina Țarălungă.

– Cum prevenim bolile de inimă?

Prevenția cardiovasculară se bazează pe controlul factorilor de risc și pe menținerea sănătății vaselor de sânge și a metabolismului. Este important să monitorizăm tensiunea arterială, colesterolul și glicemia.

Tensiunea arterială ar trebui să fie, în general, sub 130/80 mmHg. Renunțarea la fumat reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri de protecție a inimii. De asemenea, este esențială adoptarea unui stil de viață cardioprotector, iar persoanele cu afecțiuni cardiovasculare deja diagnosticate trebuie să urmeze cu strictețe tratamentul recomandat de medic.

– Care sunt principalii factori de risc?

Factorii de risc se împart în două categorii:

Nemodificabili: vârsta, sexul și predispoziția genetică.

vârsta, sexul și predispoziția genetică. Modificabili: colesterolul crescut, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, fumatul, obezitatea abdominală, sedentarismul și stresul cronic.

Controlul acestor factori poate reduce semnificativ riscul de infarct și alte boli cardiovasculare.

– Ce rol au alimentația și mișcarea?

Alimentația are un rol esențial în protejarea inimii. Dieta de tip mediteranean este considerată una dintre cele mai benefice, deoarece include pește, ulei de măsline, legume, fructe și nuci. Aceste alimente contribuie la reducerea inflamației și la îmbunătățirea profilului lipidic.

Se recomandă și limitarea consumului de sare la aproximativ o linguriță pe zi.

În ceea ce privește activitatea fizică, mersul alert, înotul sau ciclismul, practicate cel puțin 30 de minute pe zi, ajută la menținerea sănătății inimii, la controlul greutății și la creșterea colesterolului „bun” (HDL).

– Ce analize trebuie făcute periodic?

Pentru un screening cardiovascular eficient, sunt recomandate:

profilul lipidic complet: colesterol total, LDL, HDL și trigliceride;

glicemia;

creatinina și evaluarea funcției renale;

electrocardiograma (ECG), atunci când este indicată;

monitorizarea tensiunii arteriale, mai ales dacă există suspiciune de hipertensiune.

Aceste investigații pot ajuta la depistarea precoce a unor probleme care, netratate, cresc riscul cardiovascular.

– Cum recunoaștem simptomele unui infarct?

Infarctul miocardic este o urgență medicală. Este important să apelăm imediat la 112 dacă apar:

durere intensă în piept, ca o presiune, arsură sau greutate în spatele sternului;

durere care iradiază spre umărul și brațul stâng, gât, mandibulă sau partea superioară a abdomenului;

transpirații reci;

dificultăți de respirație;

amețeală, greață sau stare de slăbiciune accentuată.

Durerea care durează mai mult de 15–20 de minute și nu cedează la repaus trebuie tratată ca o urgență.

– La ce vârstă ar trebui să începem prevenția?

Prevenția începe încă din copilărie, prin formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase și încurajarea mișcării.

Evaluarea sistematică a riscului cardiovascular este recomandată, în general, începând cu vârsta de 40 de ani la bărbați și 50 de ani sau după menopauză la femei.

În cazul persoanelor cu antecedente familiale de infarct precoce, hipertensiune sau colesterol foarte crescut, controalele trebuie începute mai devreme, la recomandarea medicului.

Bolile de inimă pot fi prevenite în mare măsură. Controlul tensiunii arteriale, al colesterolului și al glicemiei, renunțarea la fumat, alimentația echilibrată și activitatea fizică regulată sunt pași esențiali pentru menținerea sănătății cardiovasculare. Iar în cazul simptomelor sugestive pentru infarct, fiecare minut contează.