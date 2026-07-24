Și sportivul Vitalie Grosu este propus pentru titlul de „Cetățean de Onoare al municipiului Soroca”

Sportivul sorocean Vitalie Grosu ar putea primi titlul de „Cetățean de Onoare al municipiului Soroca”, în semn de recunoaștere a rezultatelor obținute în sport și a contribuției sale la promovarea orașului în competiții naționale și internaționale. Proiectul de decizie, inițiat de consiliera municipală Natalia Tonofa, urmează să fie examinat de Consiliul Municipal Soroca în luna august 2026.

Potrivit proiectului, titlul ar urma să-i fie conferit lui Vitalie Grosu „pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea sportivă, contribuția la promovarea imaginii municipiului Soroca și exemplul oferit generațiilor tinere.”

Vitalie Grosu este originar din municipiul Soroca și s-a născut la 31 august 1971. În prezentarea anexată proiectului se menționează că este absolvent al Școlii „A. S. Pușkin” din Soroca și că s-a dedicat sportului de performanță. Documentul mai menționează că sportivului i-a fost conferit rangul de elită în sport, iar în palmaresul său se regăsește și un record mondial.

Participă la competiții internaționale din 2009

Conform dosarului prezentat Consiliului Municipal, din anul 2009 Vitalie Grosu participă constant la campionate mondiale și internaționale. De-a lungul carierei, acesta a obținut rezultate la competiții de nivel mondial și internațional, fiind menționate inclusiv titluri de campion al Ucrainei și Armeniei.

Documentele anexate proiectului includ mai multe diplome și certificate care atestă clasări pe primul loc în competiții de powerlifting și alte discipline de forță. La Campionatul European GPC desfășurat la Trutnov, în Cehia, în perioada 14–18 mai 2025, Vitalie Grosu s-a clasat pe locul I la categoria M3, până la 140 de kilograme, în proba de biceps, cu rezultatul de 75 de kilograme.

La Campionatul Mondial WPA desfășurat la Pabianice, în Polonia, în octombrie 2024, Grosu a ocupat locul I la bench press, categoria de greutate 140 de kilograme, grupa Masters 50–54 de ani, cu un rezultat de 200 de kilograme. Un certificat pentru Campionatul Mondial WPA din 2025 consemnează din nou locul I și un rezultat de 200 de kilograme.

Printre cele mai recente rezultate incluse în dosar se numără participarea la IPL Central Europe Benchpress & Deadlift Cup 2026, desfășurată la 13 iunie, la Olomouc, în Cehia. Diploma îl indică pe Vitalie Grosu pe locul I în proba bench press AmateurPRO, cu 190 de kilograme ridicate.

Dosarul mai conține un certificat WRPF din 30 martie 2025, în care este consemnat un rezultat de 70 de kilograme într-o probă de ridicare pentru biceps, la categoria de 140 de kilograme.

Șapte personalități, propuse pentru distincția municipiului

Candidatura lui Vitalie Grosu se adaugă altor șase personalități care s-au remarcat în educație, cultură, protecția mediului, viața spirituală și sport și care ar putea primi titlul de „Cetățean de Onoare al municipiului Soroca”.

Este vorba despre Ludmila Samarin, Ana Bejan, Valentina Jamba, Ivan Vorotneac, Înaltpreasfințitul Ioan, Arhiepiscop de Soroca și Drochia, și fotbalistul Vitalie Damașcan. Proiectele de decizie urmează să fie examinate de Consiliul Municipal Soroca în luna august 2026.

Sorocenii sunt invitați să-și expună opinia privitor la cele șapte propuneri, ce urmează a fi examinate de Consiliul municipal. Consultările publice vor avea loc la 7 august 2026, ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului raional Soroca.

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