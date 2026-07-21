O femeie din raionul Soroca și-a rănit mama cu cuțitul: zice că a vrut doar să o sperie

O femeie a fost găsită vinovată de violență în familie după ce, în timpul unui conflict izbucnit la domiciliu, și-a agresat mama și i-a provocat o plagă la antebraț. Judecătoria Soroca i-a aplicat o sancțiune de 40 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității și a obligat-o să achite cheltuielile pentru examinarea medico-legală.

Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 10 iunie 2026, în jurul orei 5:30. Potrivit hotărârii instanței, femeia a inițiat un conflict în cadrul căruia și-a agresat fizic mama, provocându-i o plagă pe partea posterioară a antebrațului drept.

Leziunea, cu o lungime de aproximativ trei centimetri, a fost calificată drept vătămare neînsemnată a integrității corporale sau a sănătății. În fața instanței, femeia și-a recunoscut vina și a povestit că s-a trezit din cauza zgomotelor și a strigătelor din locuință. Ea a declarat că între mama și bunica sa izbucnise o ceartă, iar mama manifesta un comportament agresiv.

Potrivit explicațiilor consemnate în hotărâre, femeia „a luat un cuțit de bucătărie cu intenția de a o speria”. Ea a susținut că a aruncat imediat cuțitul pe jos când mama s-a îndreptat spre ea și că aceasta s-ar fi tăiat în acel moment.

Examinarea medico-legală a stabilit că rana corespundea acțiunii unui obiect tăietor sau a lamei unui obiect înțepător-tăietor. Vechimea leziunii a fost estimată la cinci-opt zile înaintea examinării, iar caracteristicile acesteia nu contraziceau circumstanțele unei agresiuni produse la 10 iunie prin folosirea unui obiect de tip cuțit.

Leziunea a fost considerată superficială și a fost încadrată drept vătămare neînsemnată, în lipsa unei dereglări a sănătății cu o durată mai mare de șase zile. Instanța a luat în calcul și apelul telefonic prin care mama femeii a anunțat că fusese agresată și alungată din locuință, cererea depusă ulterior la Inspectoratul de Poliție Soroca și procesul-verbal contravențional întocmit la 29 iunie.

În urma examinării probelor, judecătorul a considerat învinuirea dovedită. Fapta a fost încadrată potrivit articolului 78¹ din Codul contravențional, pentru „maltratarea sau alte acțiuni violente comise de un membru al familiei în privința altui membru al familie care au cauzat vătămarea neînsemnată a integrității corporale”.

La stabilirea sancțiunii, instanța a ținut cont de gravitatea faptei, de circumstanțele conflictului și de faptul că femeia și-a recunoscut vina. Judecătorul nu a identificat circumstanțe agravante suplimentare care să justifice o pedeapsă mai severă.

În hotărâre se menționează că „fapta comisă se înscrie în categoria faptelor de violență în familie, care aduc atingere relațiilor familiale și valorilor sociale ocrotite de lege, motiv pentru care necesită o reacție adecvată din partea statului”.

Instanța a apreciat că munca neremunerată în folosul comunității este proporțională cu gravitatea faptei și poate contribui la responsabilizarea femeii și la prevenirea unor situații similare.

Pe lângă cele 40 de ore de muncă în folosul comunității, femeia trebuie să achite statului 128 de lei, reprezentând cheltuielile pentru examinarea medico-legală. Executarea sancțiunii va fi supravegheată de Biroul de Probațiune Soroca.

Hotărârea Judecătoriei Soroca, pronunțată la 20 iulie 2026, poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.