Un bărbat a amenințat doi polițiști că îi va împușca pe ei și pe copiii lor

Un bărbat din raionul Florești, aflat în stare de ebrietate, a amenințat doi polițiști că îi va împușca pe ei și pe copiii lor, i-a insultat și a refuzat în repetate rânduri să respecte cerințele legale. Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 1,17 mg/l alcool în aerul expirat, iar instanța l-a sancționat cu 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

Incidentul s-a produs în seara zilei de 15 iunie 2026, în apropierea unui magazin dintr-un sat al raionului Florești. Potrivit materialelor dosarului, poliția a fost sesizată despre comportamentul agresiv al bărbatului, care consumase alcool și provoca scandal.

Ajunși la fața locului, cei doi angajați ai poliției i-au cerut să se prezinte și să înceteze comportamentul agresiv. În loc să se conformeze, bărbatul a început să-i înjure și să-i amenințe cu răfuiala fizică.

Potrivit declarațiilor prezentate în instanță, acesta le-a spus polițiștilor că îi va împușca atât pe ei, cât și pe copiii lor. Deși i s-a cerut de mai multe ori să se liniștească și să plece acasă, bărbatul a continuat să manifeste un comportament agresiv.

La fața locului a fost solicitat sprijinul unui alt echipaj pentru testarea alcoolscopică. Aparatul a indicat o concentrație de 1,17 mg/l alcool în aerul expirat. Întrucât bărbatul continua să fie agresiv și nu respecta cerințele polițiștilor, oamenii legii au fost nevoiți să-i aplice cătușele.

În instanță, acesta și-a recunoscut fapta, dar a declarat că nu își amintește toate evenimentele, deoarece se afla în stare de ebrietate. El a cerut să nu fie pedepsit aspru și s-a declarat de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunității.

Instanța a constatat că vina sa este demonstrată prin procesul-verbal contravențional, declarațiile polițiștilor și ale martorilor, rezultatul testării alcoolscopice și celelalte materiale acumulate în dosar.

Bărbatul a fost găsit vinovat de nesubordonarea cu rea-voință cerințelor legitime ale polițiștilor și de ultragierea angajaților organelor de drept. La stabilirea sancțiunii, instanța a ținut cont de comportamentul acestuia, de faptul că își recunoscuse vina, dar și de circumstanțele agravante. Hotărârea menționează că, în perioada 2025–2026, bărbatul fusese sancționat contravențional de două ori.

Instanța a apreciat că aplicarea unei simple amenzi nu ar fi suficientă pentru prevenirea unor noi abateri. Pentru una dintre contravenții au fost stabilite 40 de ore de muncă neremunerată, iar pentru cealaltă — 60 de ore.

Prin absorbirea sancțiunii mai ușoare de cea mai gravă, pedeapsa definitivă a fost stabilită la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Hotărârea a fost pronunțată la 16 iulie 2026 și poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.