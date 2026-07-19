Turcia construiește autostrăzi într-un ritm impresionant. Câți kilometri are deja și ce planuri are până în 2053

Turcia a ajuns la aproximativ 3.800 de kilometri de autostradă, iar autoritățile vor să ducă rețeaua la 8.325 de kilometri în următoarele decenii. Este unul dintre cele mai ambițioase programe de extindere rutieră din regiune și explică de ce șoferii care traversează țara observă, de la un an la altul, noi tuneluri, poduri, viaducte și sectoare rapide între marile orașe.
Datele publice nu indică întotdeauna aceeași valoare exactă pentru 2025. O prezentare guvernamentală destinată investitorilor menționează 3.796 km de autostradă, în timp ce Direcția Generală a Autostrăzilor din Turcia estimase că rețeaua urma să ajungă la 3.886 km în cursul aceluiași an. Diferența poate apărea în funcție de momentul raportării și de includerea unor tronsoane recent deschise. Imaginea generală este însă clară: rețeaua turcă se apropie de pragul de 4.000 de kilometri.
Rețeaua de autostrăzi s-a extins puternic în ultimele două decenii
La începutul anilor 2000, Turcia avea aproximativ 1.714 kilometri de autostradă. Ulterior, investițiile publice și proiectele realizate prin modelul Build-Operate-Transfer au accelerat extinderea rețelei. Direcția Generală a Autostrăzilor arată că mii de kilometri au fost construiți prin finanțare de la buget, dar și prin parteneriate cu operatori privați.
Autostrăzile sunt doar o parte a infrastructurii rutiere turce. Rețeaua de drumuri cu sensuri separate a depășit între timp 30.000 de kilometri, potrivit autorităților, iar proiectele continuă. Numai în 2025 au fost construiți peste 300 de kilometri de drumuri divizate, alături de zeci de kilometri de tuneluri, poduri și viaducte.
Pentru cine merge cu mașina prin Turcia, schimbarea este vizibilă. Coridoarele rapide leagă mai bine frontiera europeană de Istanbul, regiunea Marmara de Ankara, iar centrul țării de zonele de coastă și de sud-est. Acest lucru scurtează timpii de deplasare și reduce presiunea de pe drumurile naționale vechi, mai ales în sezonul turistic.
Turcia a investit și în depășirea obstacolelor geografice. Relieful complicat a impus construcția unui număr mare de tuneluri și poduri. Datele oficiale arătau deja sute de tuneluri, cu o lungime cumulată de peste 700 de kilometri, iar lucrările au continuat și după publicarea acestor statistici.
Ținta pentru 2053 este de 8.325 de kilometri
Planul pe termen lung prevede mai mult decât dublarea actualei rețele. Guvernul turc și-a propus ca autostrăzile să ajungă la 8.325 de kilometri, în paralel cu extinderea drumurilor divizate la aproximativ 38.000 de kilometri. Obiectivul apare atât în documentele strategice ale Turciei, cât și în prezentările oficiale privind oportunitățile de investiții în infrastructură.
Masterplanul de transport și logistică până în 2053 include mii de kilometri de autostrăzi noi, lărgiri ale drumurilor existente și noi șosele de centură. Documentul oficial vorbește despre 5.839 km de autostrăzi noi planificate în diferite etape, alături de aproape 14.000 km de lucrări de extindere a drumurilor.
Printre proiectele importante apar legături noi în jurul Istanbulului, tronsoane spre Mersin, Ankara, Samsun, Antalya și Alanya, dar și coridoare către sud-estul țării. Unele sunt deja în construcție, altele se află în licitație sau în faza de planificare.
Extinderea rețelei nu urmărește doar confortul șoferilor. Autoritățile turce leagă aceste investiții de dezvoltarea industriei, transportul mai rapid al produselor agricole, creșterea turismului și consolidarea rolului țării ca nod logistic între Europa și Asia.
Ce înseamnă investițiile pentru turiștii care merg cu mașina
Pentru românii care aleg trasee spre Istanbul, Antalya, Alanya, Kușadası sau Marmaris, noile autostrăzi pot reduce considerabil durata unor porțiuni de drum. În locul rutelor vechi, cu numeroase localități și serpentine, apar coridoare rapide construite cu tuneluri și viaducte.
Totuși, multe dintre autostrăzile turce sunt cu taxă. Plata se face, de regulă, prin sistemul electronic HGS, iar șoferii trebuie să verifice din timp dacă au contul sau dispozitivul necesar și dacă eventualele taxe au fost înregistrate corect.
Planurile pentru 2053 arată că transformarea nu s-a încheiat. Turcia urmărește o rețea rutieră mai densă, conectată cu porturile, aeroporturile, căile ferate și centrele logistice. Pentru turiști, rezultatul va fi un drum mai rapid. Pentru economie, miza este mult mai mare: transport mai eficient, acces mai bun între regiuni și o poziție consolidată pe marile rute comerciale dintre Europa, Asia și Orientul Mijlociu.
Cum se compară Turcia cu România la numărul de kilometri de autostradă
Diferența dintre cele două țări rămâne considerabilă. Turcia avea la finalul anului 2025 aproximativ 3.796 de kilometri de autostradă, potrivit datelor Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de la Ankara. În România, rețeaua de drumuri de mare viteză ajunsese la sfârșitul lunii iunie 2026 la aproximativ 1.418 kilometri, însă această cifră include atât autostrăzile, cât și drumurile expres.
Raportat la aceste valori, Turcia are de aproximativ 2,7 ori mai mulți kilometri de autostradă decât întreaga rețea de autostrăzi și drumuri expres aflată în exploatare în România. Comparația trebuie privită și în contextul dimensiunii celor două țări: Turcia are un teritoriu și o populație mult mai mari, dar și un program rutier început mai devreme și susținut prin investiții publice și parteneriate cu operatori privați.
România recuperează însă din diferență. La jumătatea anului 2026, peste 1.000 de kilometri de autostradă și drum expres se aflau în construcție, iar Asociația Pro Infrastructura estima că rețeaua ar putea ajunge la aproximativ 1.660 de kilometri până la finalul anului, dacă tronsoanele cu șanse mari de finalizare sunt deschise conform calendarului.
Chiar și într-un asemenea scenariu, Turcia ar rămâne mult înainte. Mai mult, autoritățile de la Ankara vor să extindă rețeaua la 4.330 de kilometri până în 2028 și la 8.325 de kilometri până în 2035, potrivit celei mai recente prezentări oficiale dedicate investițiilor în infrastructură.
Diferența se vede și în experiența șoferilor. În Turcia, autostrăzile sunt completate de aproximativ 30.000 de kilometri de drumuri cu sensurile separate, care leagă toate cele 77 de provincii conectate la această rețea. România dezvoltă în prezent coridoarele A0, A1, A3 și A7, dar încă are sectoare lipsă între regiuni și treceri dificile peste Carpați.