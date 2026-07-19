Turcia construiește autostrăzi într-un ritm impresionant. Câți kilometri are deja și ce planuri are până în 2053

Rețeaua de autostrăzi s-a extins puternic în ultimele două decenii

La începutul anilor 2000, Turcia avea aproximativ 1.714 kilometri de autostradă. Ulterior, investițiile publice și proiectele realizate prin modelul Build-Operate-Transfer au accelerat extinderea rețelei. Direcția Generală a Autostrăzilor arată că mii de kilometri au fost construiți prin finanțare de la buget, dar și prin parteneriate cu operatori privați.

Autostrăzile sunt doar o parte a infrastructurii rutiere turce. Rețeaua de drumuri cu sensuri separate a depășit între timp 30.000 de kilometri, potrivit autorităților, iar proiectele continuă. Numai în 2025 au fost construiți peste 300 de kilometri de drumuri divizate, alături de zeci de kilometri de tuneluri, poduri și viaducte.

Pentru cine merge cu mașina prin Turcia, schimbarea este vizibilă. Coridoarele rapide leagă mai bine frontiera europeană de Istanbul, regiunea Marmara de Ankara, iar centrul țării de zonele de coastă și de sud-est. Acest lucru scurtează timpii de deplasare și reduce presiunea de pe drumurile naționale vechi, mai ales în sezonul turistic.

Turcia a investit și în depășirea obstacolelor geografice. Relieful complicat a impus construcția unui număr mare de tuneluri și poduri. Datele oficiale arătau deja sute de tuneluri, cu o lungime cumulată de peste 700 de kilometri, iar lucrările au continuat și după publicarea acestor statistici.

Ținta pentru 2053 este de 8.325 de kilometri

Planul pe termen lung prevede mai mult decât dublarea actualei rețele. Guvernul turc și-a propus ca autostrăzile să ajungă la 8.325 de kilometri, în paralel cu extinderea drumurilor divizate la aproximativ 38.000 de kilometri. Obiectivul apare atât în documentele strategice ale Turciei, cât și în prezentările oficiale privind oportunitățile de investiții în infrastructură.

Masterplanul de transport și logistică până în 2053 include mii de kilometri de autostrăzi noi, lărgiri ale drumurilor existente și noi șosele de centură. Documentul oficial vorbește despre 5.839 km de autostrăzi noi planificate în diferite etape, alături de aproape 14.000 km de lucrări de extindere a drumurilor.

Printre proiectele importante apar legături noi în jurul Istanbulului, tronsoane spre Mersin, Ankara, Samsun, Antalya și Alanya, dar și coridoare către sud-estul țării. Unele sunt deja în construcție, altele se află în licitație sau în faza de planificare.