Consiliul municipal Soroca s-a întrunit în ședință: au votat amalgamarea cu satul Egoreni și alte proiecte importante / VIDEO

De către
Vadim Șterbate
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Astăzi a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului municipal Soroca, cu peste 30 de proiecte pe ordinea de zi. Printre subiectele prioritare votate au fost amalgamarea voluntară cu satul Egoreni, transmiterea celuilalt teren în proprietatea publică a statului pentru construcția viitoarei instanțe de judecată, aprobarea și cofinanțarea grantului oferit în cadrul Programului” Leadership feminin pentru o guvernare sensibilă la gen” prin implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de recreere prin construirea unui teren de joacă pentru copii”, aprobarea Acordurilor de Cooperare între municipiul Soroca și Węgorzewo (Polonia), Horodenka (Ucraina) și Anykščiai (Lituania) ș.a.

Proiectele au fost votate, unele cu majoritatea voturilor din fracțiunea socialistă, altele au fost susținute unanim. Ca de obicei ședința a fost condimentată cu glume, luări peste picior, supărări și transformarea ședinței în târg ordinar. Observatorul de Nord a filmat ședința integral.


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Vadim Șterbate
Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

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