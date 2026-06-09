Bărbat reținut pentru că este bănuit că ar fi implicat într-o escrocherie comisă prin apeluri pe Telegram / VIDEO

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Centru, împreună cu cei ai Direcția de Poliție Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat bănuit că ar fi implicat într-o escrocherie comisă prin apeluri pe Telegram.

Potrivit anchetei, suspecții contactau victimele și se prezentau drept angajați ai unor companii de livrare, ai poliției sau ai Banca Națională a Moldovei.

Sub pretextul unor verificări sau situații urgente, aceștia determinau persoanele vizate să transfere bani, informează Poliția Republicii Moldova.

În acest caz, victima a fost convinsă să trimită 200.000 de lei, iar în momentul în care era pe punctul de a transfera o sumă similară, suspectul a fost reținut de polițiști.

Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor complicilor.

Recomandăm cetățenilor să fie vigilenți și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă.