24 de ore, 19 cazuri de fraudă telefonică, prejudiciu total de peste 2 milioane de lei

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 19 cazuri de fraudă telefonică, soldate cu un prejudiciu total de peste 2 milioane de lei. Patru dintre aceste cazuri au fost comise ieri, iar celelalte s-au produs în zilele anterioare, fiind raportate abia acum de victime.

Cea mai mare pierdere, de peste 500.000 de lei, a fost înregistrată în Chișinău. Victima, un bărbat în vârstă de 64 de ani, a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocilor în două tranșe.

În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 375 de tentative de înșelăciune.

Poliția constată o creștere a numărului de fraude realizate prin intermediul platformelor investiționale fictive. Victimele sunt convinse să investească economiile personale sau chiar să contracteze credite, sub promisiunea unor câștiguri rapide și garantate. Cele mai afectate regiuni sunt municipiile Chișinău, Bălți și raionul Ungheni.

Poliția reamintește: reprezentanții băncilor, ai Băncii Naționale, ai Poliției sau ai altor instituții publice nu solicită niciodată transmiterea numerarului, divulgarea datelor bancare sau transferul banilor către persoane necunoscute.

#Poliția Recomandări pentru cetățeni: Verificați cu atenție informațiile primite prin apeluri, mesaje sau aplicații de comunicare; Nu efectuați transferuri către persoane necunoscute sau către platforme investiționale neverificate; Nu contractați credite la solicitarea unor persoane care promit profituri rapide; Sesizați imediatdacă aveți suspiciuni că ați putea fi ținta unei fraude.

Prudența și verificarea informațiilor sunt cele mai eficiente metode de prevenire a escrocheriilor.