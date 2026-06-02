Turiști din Germania au descoperit farmecul Cetății Soroca / VIDEO

Cetatea Soroca continuă să atragă vizitatori din diferite colțuri ale lumii. Ieri, fortăreața medievală a fost vizitată de un grup de turiști din Germania, care pentru prima dată au descoperit istoria și frumusețea unuia dintre cele mai importante monumente istorice din Republica Moldova.

Oaspeții au avut ocazia să afle mai multe despre trecutul cetății, despre rolul acesteia în apărarea țării și despre evenimentele istorice care au marcat regiunea de-a lungul secolelor. Potrivit reprezentanților muzeului, turiștii au rămas impresionați de arhitectura fortăreței și de povestea pe care aceasta o păstrează între zidurile sale.

Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca, Victor Botnaru, a menționat că vizita grupului din Germania reprezintă un pas important în promovarea patrimoniului cultural și istoric al țării peste hotare.

„Am avut astăzi la Cetatea Soroca un grup de turiști veniți din centrul Europei, din Republica Federativă Germană. Noi lucrăm foarte activ cu colegii noștri din Germania. Ar fi de dorit să îi avem aici cât mai des, dar și așa este bine, deoarece în felul acesta ducem faima și istoria noastră către alte popoare care au fost interesate de noi și ne-au fost alături atunci când am avut nevoie”, a spus Victor Botnaru.

Vizita turiștilor germani demonstrează că Cetatea Soroca rămâne una dintre cele mai atractive destinații turistice din Republica Moldova. Tot mai mulți străini aleg să descopere istoria și cultura țării noastre, iar monumentul de pe malul Nistrului este adesea inclus în itinerarele lor.