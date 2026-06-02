Pliculețele cu nicotină sunt interzise pentru plasare pe piața din Republica Moldova

Despre aceasta informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Conform instituției, informațiile potrivit cărora pliculețele cu nicotină ar putea fi comercializate legal în Republica Moldova până în luna iunie 2027 sunt false și nu corespund cadrului legal în vigoare.

Totodată, Agenția atrage atenția că răspândirea informațiilor false poate avea efecte negative asupra sănătății populației și anunță că a întreprins demersurile necesare pentru retragerea articolelor respective de pe paginile portalurilor vizate.

Conform prevederilor Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului, prin modificările operate de Legea 125/2025 și care urmează să intre în vigoare la data de 24 iunie 2026, articolul 24 alineatul (1) prevede: „Se interzice plasarea pe piață a următoarelor produse din tutun care nu arde: tutun pentru uz oral, tutun pentru mestecat și tutun pentru uz nazal, precum și a următoarelor produse conexe: pliculețe cu nicotină.”

Menționăm că aceste produse nu pot fi plasate pe piață nici până la 24 iunie 2026, deoarece Legea 278/2007 în versiunea actuală nu conține cerințe față pliculețele cu nicotină, inclusiv cerințe de etichetare și aplicare a avertismentelor de sănătate, iar conform art. 22 orice produs din tutun sau conex necesită a fi notificat la ANSP înainte cu 90 zile de plasare piață (iar din 24.06.2026 – înainte cu 6 luni). Până în prezent nicio marcă comercială de pliculețe cu nicotină nu a fost autorizată pentru plasare pe piață.

ANSP îndeamnă consumatorii să se informeze din surse oficiale și recomandă operatorilor economici să țină cont de modificările legislative adoptate și să întreprindă măsurile necesare pentru conformarea activității lor la noile cerințe legale.

ANSP va continua monitorizarea respectării legislației în domeniul controlului tutunului și al produselor conexe și va aplica măsurile prevăzute de lege în cazul constatării neconformităților.