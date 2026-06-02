Adunarea Cetățenească a venit cu 15 recomandări pentru autorități privind reforma administrației locale

Adunarea Cetățenească privind reforma administrației publice locale și-a încheiat lucrările duminică, 31 mai. După două weekenduri de dezbateri în Parlament, participanții au venit cu 15 recomandări pentru autorități privind reforma administrației locale, comunică moldpres.md

Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, 50 de persoane selectate aleatoriu din diferite regiuni ale țării au participat la acest exercițiu de deliberare publică dedicat reformei administrației locale. Pe parcursul procesului, participanții au analizat impactul reformei asupra comunităților, au discutat cu experți și reprezentanți ai autorităților și au formulat propuneri de politici publice.

În urma dezbaterilor cetățenii au venit cu 15 recomandări pentru autoritățile de resort.

Recomandările vizează mai multe direcții:

1. Susținerea localităților care nu reușesc să se amalgameze voluntar, astfel încât acestea să nu fie dezavantajate financiar în cazul unei amalgamări normative.

2. Introducerea unor mecanisme echitabile de distribuire a resurselor între localitățile amalgamate și de susținere temporară, pentru ca satele mai mici să nu fie lăsate fără investiții și servicii.

3. Susținerea dezvoltării localităților mici care vor să se amalgameze, dar nu sunt acceptate de localitățile mai mari, prin crearea unor programe de sprijin pentru dezvoltarea acestora.

4. Reabilitarea și construcția de către stat a drumurilor și infrastructurii dintre localitățile amalgamate, pentru a preveni izolarea comunităților.

5. Armonizarea legislației privind Grupurile de Acțiune Locală (GAL-uri) în contextul reformei administrației publice locale.

6. Organizarea unor campanii de informare accesibile și adaptate diferitelor categorii de vârstă și grupuri sociale privind reforma APL, inclusiv prin platforme online și adunări publice regionale.

7. Informarea cetățenilor despre reforma APL în limbile vorbite de minoritățile etnice din Republica Moldova.

8. Asigurarea reprezentării echitabile a localităților mici în noile structuri administrative și în consiliile locale, prin crearea rolului de reprezentant al localității și modificarea legislației electorale astfel încât fiecare localitate să fie reprezentată proporțional în consiliile locale.

9. Garantarea accesului deschis la informații despre activitatea consiliilor locale, inclusiv prin transmisiuni live ale ședințelor consiliilor și întâlniri organizate în teritoriu.

10. Protejarea localităților cu minorități etnice și respectarea drepturilor acestora în cadrul reformei administrației publice locale, inclusiv prin prevederea unor excepții de la pragul numeric minim al populației.

11. Protejarea infrastructurii culturale locale: case de cultură, biblioteci și muzee, în localitățile amalgamate.

12. Reangajarea și recalificarea personalului din primării care riscă să își piardă locurile de muncă în urma reformei.

13. Crearea unui mecanism diferențiat de impozitare pentru localitățile amalgamate, astfel încât taxele să nu crească brusc în satele mici.

14. Redirecționarea impozitului pe venit către localitatea de domiciliu a cetățeanului, pentru a susține dezvoltarea economică locală.

15. Extinderea serviciilor oferite prin Centrele Unificate de Prestare a Serviciilor Publice (CUPS), inclusiv prin servicii mobile pentru localitățile rurale.

Documentul final a fost înmânat Anei Calinici, vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, care a declarat că exercițiul nu a fost unul de validare formală a unor decizii deja luate, ci un spațiu real de consultare și deliberare publică.

„Recomandările aparțin cetățenilor. Unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le-am văzut în acest proces este faptul că oameni cu opinii diferite au stat la aceeași masă, s-au ascultat și au încercat să formuleze propuneri comune. Acest exercițiu ne arată că cetățenii nu sunt doar beneficiari ai politicilor publice, ci pot fi parteneri în formularea lor”, a spus Calinici.

Natalia Hadei, consilieră principală a Parteneriatului European pentru Democrație (EPD), a subliniat participarea constantă de 100% pe tot parcursul procesului, considerând-o un semnal puternic de implicare civică atunci când oamenii sunt ascultați.

La rândul său, Andrei Lutenco, director executiv al Centrului de Politici și Reforme, a evidențiat caracterul deliberativ al Adunării Cetățenești, menționând utilizarea votului secret și a majorității calificate pentru adoptarea recomandărilor finale.

Adunarea Cetățenească este un exercițiu de participare democratică găzduit de Parlamentul Republicii Moldova și organizat de Parteneriatul European pentru Democrație (EPD) și Centrul de Politici și Reforme (CPR), cu sprijinul Uniunii Europene prin proiectul „INSPIRĂ Moldova” și al Guvernului Suediei prin Inițiativa SPACE.

La sfârșitul lunii ianuarie, Guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporire a calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior, au urmat consultări largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, la finalul cărora Guvernul a prezentat conceptul reformei.

Până în prezent, au fost aprobate 663 decizii de inițiere a procesului de amalgamare, care vizează 767 de primării, acoperind circa 86% din toate primăriile din Republica Moldova.

La finele săptămânii trecute, cu îndemnuri pro amalgamare a venit întreaga conducere de vârf a țării, fiind organizat și un eveniment solemn în Piața Marii Adunări Naționale la care au participat peste 400 de aleși locali.