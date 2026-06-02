Judecătorul blând al lui Ilan Șor, Niculcea, rămâne fără indemnizație unică și fără pensia specială

„Completul, cu unanimitate de voturi, respinge cererea de chemare în judecată depusă de Niculcea Andrei împotriva Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la anularea actelor administrative individuale defavorabile, ca neîntemeiată. Hotărârea este irevocabilă”, se menționează în decizia Curții Supreme de Justiție emisă pe 28 mai.

Andrei Niculea a contestat în instanță decizia Consilului Superior al Magistraturii din iulie 2023 prin care a fost eliberat din funcția de judecător din cauza comiterii unei abateri disciplinare. Hotărârea a fost adoptată de Consiliu la aproape doi ani după ce Niculcea își dăduse deja demisia, informează tvrmoldova.md

Eliberarea din funcție a unui judecător pentru abateri disciplinare îl lasă fără dreptul la indemnizația unică de concediere și fără pensia specială prevăzută pentru magistrați. În acest caz, fostul judecător poate beneficia doar de pensia obișnuită pentru limită de vârstă, acordată în condițiile generale prevăzute de lege.

În aprilie 2022, Colegiul disciplinar al CSM a dispus aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de eliberare din funcția de judecător. Sancțiunea privind eliberarea din funcția de judecător a lui Niculcea a venit atunci la aproape un an de la plecarea magistratului din sistem, pe 29 noiembrie 2021, după ce membrii Consiliului Superior al Magistraturii i-au aprobat cererea.

Citește și:Relația lui Iurie Leancă cu Ilan Șor: Mărturii din dosarul „Concesionării Aeroportului”Andrei Niculcea l-a condamnat pe fostul premier Vladimir Filat la 9 ani de închisoare. Tot el a pronunțat o sentință blândă în cazul lui Ilan Șor, șapte ani și jumătate de închisoare. Mai mult, el a dispus ca sentința să fie aplicată doar după ce va deveni definitivă. Andrei Niculcea este cel care a pronunțat sentința „secretă” de condamnare a fostului șef al Serviciilor de Informații și Securitate, Vasile Botnari, vizat în dosarul expulzării profesorilor turci de pe teritoriul Republicii Moldova. Neculcea l-a sancționat pe Botnari doar cu amendă.

Rise Moldova a dezvăluit presupuse relații ale acestui magistrat cu fostul deputat fugar Ilan Șor.