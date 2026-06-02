Hramul Mănăstirii Rudi, sărbătorit de Sfântul Duh. Sute de credincioși au participat la slujba festivă

Mănăstirea Rudi și-a sărbătorit hramul în ziua de luni, 1 iunie, când Biserica Ortodoxă a prăznuit sărbătoarea Sfântului Duh. Cu acest prilej, ierarhi, clerici și numeroși credincioși din întreaga țară s-au adunat la vechiul așezământ monahal pentru a participa la una dintre cele mai importante sărbători ale sfântului locaș.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată în altarul de vară al mănăstirii de către Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, împreună cu Preasfințitul Patrocl, Episcop de Dondușeni și duhovnic al mănăstirii. Alături de cei doi ierarhi au slujit numeroși preoți și diaconi din Eparhia de Edineț și Briceni, precum și din alte eparhii ale Republicii Moldova.

Respectând tradiția păstrată de-a lungul anilor, slujba a fost săvârșită în aer liber, în altarul de vară, oferind participanților o atmosferă de profundă rugăciune și comuniune spirituală. Cântările corului psaltic al maicilor, rugăciunile rostite de cler și credincioși, sunetul clopotelor și frumusețea naturii au contribuit la crearea unui cadru deosebit pentru celebrarea hramului.

La eveniment au participat și reprezentanți ai mai multor obști monahale din țară, printre care Mănăstirea „Sfântul Cneaz Vladimir” din Cahul, Mănăstirea Briceni, Mănăstirea Japca, Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nicolae” din Sadaclia, precum și Mănăstirea Călărășeuca. De asemenea, numeroși ctitori, binefăcători și pelerini au venit la Rudi pentru a se ruga împreună și a cere pace, sănătate și binecuvântare pentru întreaga lume.

La finalul slujbei, cei doi ierarhi au adresat mesaje de felicitare cu prilejul hramului, îndemnând credincioșii să păstreze dreapta credință, să rămână statornici în rugăciune și să urmeze valorile autentice ale vieții creștine.

Sărbătoarea hramului a reconfirmat rolul Mănăstirii Rudi ca important centru de spiritualitate și rugăciune, reunind într-un singur cuget clerul, monahii și credincioșii veniți să cinstească praznicul Sfântului Duh.