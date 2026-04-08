Pelerinaj la mănăstirile Cușelăuca, Dobrușa și Japca / VIDEO

De către
Dorina Cioca
-
0
344

Recent, câteva doamne din Soroca au participat la un pelerinaj organizat de Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni”. Acestea au vizitat trei mănăstiri cunoscute din țară, Cușelăuca, Dobrușa și Japca.

Pelerinajul a început dimineața devreme. Doamnele au plecat cu gând bun și dorință de liniște sufletească.

Prima oprire a fost la mănăstirea Cușelăuca. Aici, s-au închinat și au aprins lumânări. Totodată au venit cu rugăciuni pentru sănătate, pentru familie și pentru liniște în suflet.

Drumul a continuat spre mănăstirea Dobrușa. Credincioasele au participat la slujbă și au ascultat cuvântul preotului. Atmosfera a fost una liniștită.

Ultima destinație a fost mănăstirea Japca, una dintre cele mai cunoscute din Republica Moldova. Aici, participantele au vizitat biserica și au petrecut câteva momente în rugăciune.

Pentru multe dintre cele prezente, pelerinajul a fost o ocazie de a se apropia mai mult de credință.


  • ETICHETE
  • DC
Articolul precedentImaginile surprinse în Moara de Piatră, unde a plouat cu grindină
Articolul următorLaboratorul Centrului de Sănătate Soroca Nouă a fost dotat cu echipament performant
Dorina Cioca
Dorina Cioca

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.