Pelerinaj la mănăstirile Cușelăuca, Dobrușa și Japca / VIDEO

Recent, câteva doamne din Soroca au participat la un pelerinaj organizat de Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni”. Acestea au vizitat trei mănăstiri cunoscute din țară, Cușelăuca, Dobrușa și Japca.

Pelerinajul a început dimineața devreme. Doamnele au plecat cu gând bun și dorință de liniște sufletească.

Prima oprire a fost la mănăstirea Cușelăuca. Aici, s-au închinat și au aprins lumânări. Totodată au venit cu rugăciuni pentru sănătate, pentru familie și pentru liniște în suflet.

Drumul a continuat spre mănăstirea Dobrușa. Credincioasele au participat la slujbă și au ascultat cuvântul preotului. Atmosfera a fost una liniștită.

Ultima destinație a fost mănăstirea Japca, una dintre cele mai cunoscute din Republica Moldova. Aici, participantele au vizitat biserica și au petrecut câteva momente în rugăciune.

Pentru multe dintre cele prezente, pelerinajul a fost o ocazie de a se apropia mai mult de credință.