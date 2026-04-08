Laboratorul Centrului de Sănătate Soroca Nouă a fost dotat cu echipament performant

Laboratorul Centrului de Sănătate Soroca-Nouă ,,Ina Popescu”  a fost dotat cu echipament performant, achiziționat în cadrul unor proiecte investiționale finanțate din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), informează provincial.md

Este vorba despre un analizator biochimic automat și un analizator hematologic, automat. în valoare de peste 236 mii de lei alocați de CNAM. În cadrul unor vizite de monitorizare, reprezentanții CNAM au constatat că echipamentul a fost livrat prestatorilor și instalat.

Implementarea proiectelor a facilitat accesul direct la analize în cadrul instituțiilor medicale, contribuind la îmbunătățirea calității serviciilor oferite populației și la consolidarea bazei tehnico-materiale.


