La Soroca a fost lansat un proiect pentru creșterea accesului la vaccinare în comunitățile de romi

Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și UNICEF, în parteneriat cu Uniunea Tinerilor Romi din Republica Moldova „TĂRNĂ ROM”, au lansat la Soroca inițiativa „Consolidarea încrederii și accesului la vaccinare pentru copiii din comunitățile de romi din Soroca și Otaci”. Proiectul este implementat cu sprijinul financiar al Guvernului Norvegiei și face parte din Planul de schimbare socială și comportamentală în imunizare 2027.

Evenimentul de lansare a reunit reprezentanți ai instituțiilor partenere, ai autorităților publice și ai comunităților locale, care au discutat despre importanța accesului echitabil la serviciile de sănătate, necesitatea unei informări corecte privind imunizarea și consolidarea încrederii dintre comunități și sistemul medical.

Inițiativa își propune să faciliteze accesul copiilor la vaccinare prin îmbunătățirea comunicării dintre cadrele medicale și familii, creșterea nivelului de informare și dezvoltarea unor mecanisme locale durabile de colaborare.

În cadrul proiectului vor fi organizate instruiri pentru lucrători medicali, asistenți sociali, mediatori comunitari, mame-lidere din comunitatea romă și alți actori locali din Soroca și Otaci. Sesiunile vor aborda promovarea vaccinării, combaterea dezinformării și dezvoltarea unei comunicări incluzive și nediscriminatorii cu familiile.

Totodată, proiectul prevede elaborarea unor materiale media bazate pe dovezi științifice privind imunizarea, precum și organizarea în comunități a unor ore și grupuri de sănătate dedicate familiilor.

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