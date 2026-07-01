A început sezonul otitelor la copii: cum poate fi prevenită infectarea urechii. Sfaturile unui medic ORL pediatru

Dacă otitele medii sunt cauzate de virusuri sau bacterii care afectează la început tractul respirator şi apar mai ales primăvara şi toamna, în cazul otitelor externe vorbim despre bacterii si fungi care găsesc o poartă de intrare din cauza umidităţii crescute, modificării pH-ului și microtraumatismelor. Otita externă apare, în general, atunci când mecanismele naturale de protecție ale canalului auditiv sunt depășite, permiţând bacteriilor sau fungilor să se dezvolte la nivelul conductului auditiv extern”, a explicat dr. Schnaider.

Umiditatea, mediu bun pentru infecţii

În timpul verii, incidenţa otitelor externe creşte semnificativ, spune medicul. „Unele studii arată că vara se produc între 75- 90% din numărul total al otitelor externe anuale. Cauza este umezeala persistentă, determinată de transpiraţie, dar şi de mai mult timp petrecut la înot, ceea ce predispune la înmulţirea bacteriilor. Micii pacienţi se plâng, în primul rând de durerea accentuată de mișcarea urechii sus-jos sau la apăsarea pe tragus, cartilajul de la intrarea în ureche. Alte simptome mai sunt secreţiile urât mirositoare, senzația de ureche înfundată, mâncărimea în interiorul conductului, edem localizat și roşeata (hiperemie), uneori chiar și în spatele urechii. Fiecare tip de otită are un aspect caracteristic, în funcție de localizare sau simptome şi noi le diferenţiem la consult, prin otoscopie sau endoscopie otică.

Ca tratament, trebuie să spunem că nu orice otită necesită antibiotice. Majoritatea otitelor medii sunt virale și trec cu antiinflamatoare și tratamentul uzual pentru infecţiile respiratorii. Dacă se constantă o infecție bacteriană în urma analizelor, administrăm antibiotic oral, îar în cazul otitelor externe antibiotic local care, la copii este suficient de cele mai multe ori, şi, uneori, pansamente locale cu substanţe dezinfectante şi antiinflamatorii”, menţionează medicul ORL pediatric.

Dr. Alexandra Schanider atenţionează că tratate empiric, acasă, otitele pot duce la complicaţii, uneori grave. „În general, pentru că durerea este mare şi niciun părinte nu poate suporta ca micuţul lui să sufere, copiii sunt aduşi la timp la medic.

O complicaţie frecventă este stenoza conductului auditiv extern când umflarea pielii din canalul urechii este aşa de mare încât nu permite nici măcar vizualizarea timpanului, iar durerea este pe măsură. De asemenea, mai pot apărea: celulita pavilionului auricular care este o inflamaţie a pielii de la nivelul pavilionului urechii prin extinderea infecţiei de la ureche în jur şi pericondrita, când infecţia ajunge la cartilajul pavilionului auricular. Mai putin intalnita in cazul copiilor este otita externa maligna cand infectia ajunge până la osul temporal”, a subliniat dr. Schnaider.

Prevenirea otitei externe, la îndemâna oricui

Medicul a precizat că, de cele mai multe ori, cauzele apariţiei otitei externe sunt unele care ar putea fi uşor prevenite. „Întotdeauna când în ureche intră apă, fie că e de la duş sau de la înot, trebuie să avem grijă de igienă. Pavilionul urechii se şterge cu colţul unui prosop curat şi uscat care va absorbi umiditatea. Dacă vorbim de înot în diverse piscine sau lacuri, apariţia otitei externe poate fi favorizată şi de diverse bacterii din apă. De asemenea, regula generală este că aşa zisele „bețișoare de urechi” nu trebuie introduse în ureche. Ele pot zgâria canalul auditiv creând micro-fisuri în piele prin care bacteriile intră mult mai ușor şi totodată pot împinge ceara protectoare înspre timpan.