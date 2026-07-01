Cort de reabilitare instalat la Florești pe perioada caniculei

De către
Elena Cornea
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Valul de căldură care afectează Republica Moldova a determinat autoritățile să ia măsuri pentru protejarea sănătății populației. În orașul Florești a fost amenajat un cort de reabilitare, unde persoanele afectate de temperaturile ridicate pot primi asistență medicală și sprijin.

Cortul funcționează din 30 iunie și este amplasat în apropierea Școlii de Arte „Nicolae Sulac” și a supermarketului „Local”. La punctul de asistență activează specialiști ai IMSP Centrul Medicilor de Familie Florești, împreună cu reprezentanți ai Centrului de Sănătate Publică Soroca (Florești) și ai Secției Situații Excepționale Florești din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Persoanele care resimt efectele caniculei sau prezintă simptome de deshidratare pot beneficia gratuit de apă potabilă, măsurarea tensiunii arteriale, primul ajutor și asistență medicală. Totodată, în cazurile care necesită intervenție, de la cort pot fi solicitate serviciile medicale de urgență.

Medicii îndeamnă populația să respecte măsurile de protecție în perioadele cu temperaturi extreme: să consume suficiente lichide, să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor de maximă intensitate și să acorde o atenție deosebită copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de boli cronice.


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Elena Cornea
Elena Cornea

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