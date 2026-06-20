Noi reguli anti-fumat din 24 iunie 2026: ce trebuie să știi dacă vezi aceste semne?

Începând cu 24 iunie 2026, în Republica Moldova intră în vigoare noile prevederi ale Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului. Acestea extind și clarifică spațiile și locurile în care fumatul este interzis, inclusiv utilizarea țigaretelor electronice, a dispozitivelor de încălzire a tutunului, a narghilelei și a altor produse cu nicotină, scrie sanatateinfo.md.

Pentru a sprijini aplicarea noilor reguli, sunt puse la dispoziția publicului semnele oficiale de interzicere a fumatului. Acestea pot fi afișate în instituții publice, companii, spații comerciale, blocuri locative, unități de alimentație publică, mijloace de transport și în alte locuri prevăzute de lege.

Toate versiunile semnelor pot fi descărcate gratuit la acest link. Materialele sunt disponibile în limba română și rusă, în mai multe formate — JPG, vector și Word, astfel încât să poată fi utilizate, adaptate și tipărite cu ușurință de instituții publice, agenți economici, organizații și cetățeni interesați.

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Semnele respectă modelul prevăzut de lege și trebuie amplasate în locuri vizibile, pentru a informa populația despre interdicțiile în vigoare. Modelul oficial include simboluri pentru țigareta aprinsă, țigareta electronică, dispozitivele de încălzire a tutunului și narghilea, toate marcate cu semnul de interdicție.

Noile reguli se aplică în spațiile publice închise și semiînchise, la locurile de muncă, în spațiile comune ale blocurilor locative, în stațiile de transport public, pe terenurile de sport, pe plaje, în parcuri acvatice, grădini zoologice, pasaje pietonale subterane și în alte spații frecventate de populație.

Legea clarifică și interdicția de a fuma la o distanță mai mică de 10 metri de intrările în clădirile publice, de uși sau ferestre deschise și de sistemele de captare a aerului. Această prevedere are scopul de a reduce expunerea involuntară a oamenilor la fumul de tutun și la aerosolii produși de produsele cu nicotină.

Autoritățile precizează că aceste reglementări urmăresc protejarea sănătății populației și asigurarea unui mediu sigur pentru toți cetățenii. O atenție specială este acordată copiilor, persoanelor vârstnice și altor grupuri vulnerabile, care pot fi afectate mai ușor de expunerea la fum și emisii toxice.

Prin extinderea și clarificarea interdicțiilor de fumat, legea contribuie la reducerea expunerii la substanțe nocive în spațiile publice, la locurile de muncă și în zonele frecventate de copii, vârstnici și familii.